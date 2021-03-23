半夜當女友面性侵兩閨蜜 法官重判惡男8年：No means No

林姓男子與同公司女友小華（化名）一起幫公司辦活動，後來小華找來兩名閨蜜小珍、小甜（化名）協助，4人一起入住屏東某間民宿，未料深夜林男不顧女友在旁，先後指姦小珍並涉嫌性侵小甜，高雄高分院法官審理時，法官強調性行為絕對是「No means No」，沉默不代表同意，依妨害性自主罪，判林男有期徒刑3年6月和6年，合併執行刑8年。

判決指出，2018年12月22日林男與女友、小珍、小甜一起為公司協辦活動，當天晚上入住屏東縣某間民宿，4人同住一間房，林男與女友睡同床，小珍、小甜則合睡一張床。

當天深夜0時許，林男見小珍、小甜喝完酒先後上床睡覺後，先到小珍床邊，親吻小珍頭部、臉部，見小珍沒反應，再將手指伸入小珍內褲，以指姦方式性侵得逞。

林得逞後，再轉向與小珍同床的小甜，小甜因害怕裝作沒有反應，林男再轉頭染指小珍，林男逞慾過程，被同房的女友小華目擊，一度大動作拍打床舖想要制止，還用棉被蓋住頭氣得衝出房間外，沒想到林男與小華重回房間後，林竟鎖上房門，見小甜沒反抗，竟強行親吻小甜臉部、胸部，最後甚至脫掉小甜短褲性侵，直到射精在小甜腹部為止。

但林在偵查時否認霸王硬上弓，強調他與兩人之前就有互相「餵食」的親密舉動，都是出於自願發生性行為；但二審合議庭法官調查，認為小珍、小甜案發前不認識被告，兩人還是學生，生活單純，只是這次受閨蜜邀請打工，不可能當晚和林男喝酒後，就同意發生性行為。

合議庭法官認為，「性自主決定權」是指任何性行為都應建立在互相尊重、彼此同意基礎上，絕對是「No means No 」「only Yes means Yes」，性主動一方有責任確認對方是在完全清醒狀態下「同意」，沉默不代表同意，不確定、猶豫也不是同意，即使同意擁抱、接吻，也不代表想性交。