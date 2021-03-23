快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜當女友面性侵兩閨蜜 法官重判惡男8年：No means No

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

林姓男子與同公司女友小華（化名）一起幫公司辦活動，後來小華找來兩名閨蜜小珍、小甜（化名）協助，4人一起入住屏東某間民宿，未料深夜林男不顧女友在旁，先後指姦小珍並涉嫌性侵小甜，高雄高分院法官審理時，法官強調性行為絕對是「No means No」，沉默不代表同意，依妨害性自主罪，判林男有期徒刑3年6月和6年，合併執行刑8年。

判決指出，2018年12月22日林男與女友、小珍、小甜一起為公司協辦活動，當天晚上入住屏東縣某間民宿，4人同住一間房，林男與女友睡同床，小珍、小甜則合睡一張床。

當天深夜0時許，林男見小珍、小甜喝完酒先後上床睡覺後，先到小珍床邊，親吻小珍頭部、臉部，見小珍沒反應，再將手指伸入小珍內褲，以指姦方式性侵得逞。

林得逞後，再轉向與小珍同床的小甜，小甜因害怕裝作沒有反應，林男再轉頭染指小珍，林男逞慾過程，被同房的女友小華目擊，一度大動作拍打床舖想要制止，還用棉被蓋住頭氣得衝出房間外，沒想到林男與小華重回房間後，林竟鎖上房門，見小甜沒反抗，竟強行親吻小甜臉部、胸部，最後甚至脫掉小甜短褲性侵，直到射精在小甜腹部為止。

但林在偵查時否認霸王硬上弓，強調他與兩人之前就有互相「餵食」的親密舉動，都是出於自願發生性行為；但二審合議庭法官調查，認為小珍、小甜案發前不認識被告，兩人還是學生，生活單純，只是這次受閨蜜邀請打工，不可能當晚和林男喝酒後，就同意發生性行為。

合議庭法官認為，「性自主決定權」是指任何性行為都應建立在互相尊重、彼此同意基礎上，絕對是「No means No 」「only Yes means Yes」，性主動一方有責任確認對方是在完全清醒狀態下「同意」，沉默不代表同意，不確定、猶豫也不是同意，即使同意擁抱、接吻，也不代表想性交。

林男一審分別被判3年6月和6年，合併執行刑8年，上訴高院後合議庭法官認為量刑及定其應執行刑適當，駁回林男上訴，維持原審判決

高雄高分院審理時維持一審判決，林男依妨害性自主罪，被判有期徒刑3年6月和6年，合併執行刑8年。記者張議晨／攝影
高雄高分院審理時維持一審判決，林男依妨害性自主罪，被判有期徒刑3年6月和6年，合併執行刑8年。記者張議晨／攝影

性行為 性侵

延伸閱讀

她被乾哥性侵5天後輕生亡 軍人判賠243萬元

影／假開庭真求婚！律師在法庭上給女友大驚喜

美國大學「狼師」性侵兩中國留學生 校方被指掩蓋事件遭索償

惡劣！渣男直播對女友猥褻影片 被判刑1年

相關新聞

半夜當女友面性侵兩閨蜜 法官重判惡男8年：No means No

林姓男子與同公司女友小華（化名）一起幫公司辦活動，後來小華找來兩名閨蜜小珍、小甜（化名）協助，4人一起入住屏東某間民宿，...

裸睡下體突有「異物感」 遭男友父親塞指頭她嚇壞了

林姓男子見兒子帶女友回家過夜，趁著兩人都睡著時偷溜進房間，朝女子摸胸、大腿猥褻甚至以手指性侵，對方察覺下體「有異物感」驚...

約炮男模變「噁心的肥宅」 女掀眼罩嚇到報案獲賠40萬

郭姓男子3年前在交友軟體上盜用男模特兒的照片和20歲女子約炮，他謊稱有特殊癖好，要求女子戴眼罩嘿咻，未料女子過程中掀開眼...

她被乾哥性侵5天後輕生亡 軍人判賠243萬元

張姓軍人被控性侵乾妹，乾妹5天後自殺，張一審被依「現役軍人犯強制性交致人自殺罪」判12年10月徒刑，但高等法院認定乾妹自...

影／中年男竟大膽在公車上指侵OL 司機開到派出所逮人

彭姓男子昨晚在公車上指侵年輕女乘客，被害女子最初被嚇到不知如何是好，最後忍不住大聲呼救，公車司機聞訊直接開到派出所報案逮...

強抱同事的胞姐喇舌還撫摸臀部 對方抗拒還持續6分鐘

怪手司機阿文（化名）前年間強抱同事的胞姐小蘋（化名），親吻她嘴唇，並將舌頭伸入她的嘴中，再出手隔著衣物撫摸她的臀部，被害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。