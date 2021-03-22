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警兒涉性侵被網友公審洩個資 巴哈姆特及Dcard遭罰6萬

中央社 / 南投縣22日電

南投一名警察兒子涉性侵案，部分網友大量散布當事人個資、到處謾罵，南投縣政府依法請相關網站移除違法文章，巴哈姆特、Dcard網站仍有部分未刪，因此各遭罰新台幣6萬元。

南投縣政府警察局草屯分局一名警察就讀高中的兒子，去年遭同校女學生提告性侵，案件引發軒然大波，加害人及父親、被害女學生、當事學校等資料當時透過網路大量傳播，全案進入司法審理，監察委員也立案調查，其中要求清查網路留言有無違反相關法條。

當時巴哈姆特、Dcard、PTT批踢踢實業坊等多個主流網站，都有網友散布大量加害人、被害人雙方個人資料，涉嫌違反性侵害犯罪防治法第13條、兒童及少年福利與權益保障法第69條、兒童及少年性剝削防制條例第14條、少年事件處理法第83條。

南投縣政府社會及勞動處去年10月、11月、12月多次函請相關網站刪除文章，巴哈姆特、Dcard雖已刪除大部分內容，但仍有文章未移除，因此，日前遭縣府依兒童及少年福利與權益保障法第46條、第94條各罰6萬元並命限期改善，PTT批踢踢實業坊網站則尚未受罰。

縣府社勞處今天表示，此案依法保護未成年兒少個資，卻仍有網友不理性謾罵、利用網路公審，除呼籲網友冷靜，也希望中央重視此事，並支持地方政府依法行政；社勞處、教育處、警察局共約20人明天將到監察院向監察委員說明案件發生經過、處理程序及結果。

這件案子當初曝光時，即有許多錯誤資訊傳播，縱使媒體清楚報導，仍有網友誤解，如涉案男學生父親屬基層警力，但網友卻指是高階的「分局長」、「局長」兒子犯案，進而批「好大官威」，甚至南投縣長林明溱臉書（Facebook）也遭殃，如今此案又引起熱議，林明溱的臉書今天又遭數百名網友「進攻」。

南投一名警察兒子涉性侵案，部分網友大量散布當事人個資、到處謾罵，巴哈姆特、Dcard網站有部分違法文章未刪，因此各遭罰新台幣6萬元。圖／取自南投縣政府警察局草屯分局臉書
南投一名警察兒子涉性侵案，部分網友大量散布當事人個資、到處謾罵，巴哈姆特、Dcard網站有部分違法文章未刪，因此各遭罰新台幣6萬元。圖／取自南投縣政府警察局草屯分局臉書

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