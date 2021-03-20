兩女打賭比賽拆板模速度 15歲少女輸了被脫光捆綁性侵

女子小蘭（化名）與少女小蘋（化名），3年前打賭比賽拆板模的速度，輸了任憑對方處置，結果小蘋輸了，被脫光衣物捆綁後小蘭指侵性侵，檢察官依強制性交罪起訴小蘭，但法官勘驗錄影畫面，發現小蘋面帶笑容，未向在場的數人求救，小蘋也說「是朋友之間打賭輸，友誼還是不會散」，法官認未構成強制性交罪，改依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪判小蘭有徒刑6月。可上訴。

判決書指出，小蘭與工頭阿雄（化名）為男女朋友，並因阿雄於2017年間僱用阿忠（化名），而認識阿忠的女友小蘋（15歲），小蘭知小蘋為未成年少女，就讀國中年級。

2018年元月7日，小蘭在工地工作時，與小蘋相約比賽拆板模之速度，並約定輸的一方須任憑贏的一方處置，最後由小蘭贏得該拆板模比賽。該日下班後，小蘭、阿雄、阿忠、阿忠的哥哥等多人返回阿雄的租屋處，小蘭見小蘋沐浴走出浴室後，即要求小蘋履行工作時之打賭約定，小蘋因賭輸該比賽，遂履行賭約。

由小蘭持童軍繩將小蘋綑綁後，在未違反小蘋意願下，先以按摩棒摩擦小蘋下體，再指侵被害人。經台中市政府教育局學生諮商輔導中心輔導員尋獲中輟的小蘋後，始報警處理。檢察官依強制性交罪起訴小蘭。

法官勘驗錄影畫面，發現小蘋與在場的數人不斷嬉笑對話，影片中綑綁小蘋的童軍繩排列平順整齊，且小蘋身上並未有任何的紅腫、抓痕，足認小蘭確是在得小蘋同意之情形下所為之綑綁。

小蘋也證稱「我有跟她講不要，但是我也不知道怎麼說，我被綁起來，我們那時候是屬於朋友關係，大家會覺得之間是開玩笑」、「因為畢竟這是自己打賭輸，就是朋友之間打賭輸，但是友誼就是還是不會散」。