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男子涉強盜性侵 逃亡20年判刑13年定讞

中央社 / 台北19日電

丁姓男子88年間犯下唯一死刑的懲治盜匪條例強劫強制性交罪，逃亡20年後去年返台。一二審以丁男犯後法律已變更，改依刑法強盜強制性交罪判刑13年。案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國88年間，當時年僅23歲的丁姓男子見新北市一處民宅窗戶未關，侵入翻找財物時吵醒女屋主，徒手勒住女屋主喝令交出財物並性侵得逞，但未帶走女屋主交出的新台幣500元。

士林地檢署89年間依懲治盜匪條例的強劫強制性交罪嫌起訴丁姓男子，士林地院開庭時，丁男均未到案，法院90年間發布通緝。丁男直到去年4月間自海外入境，才遭警查獲歸案。

一審士院開庭時，丁男坦承不諱；合議庭認為，懲治盜匪條例的強劫強制性交罪僅能判處死刑，但丁男行為後，懲治盜匪條例已於91年1月30日廢止，依刑法「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」規定，應論以刑法強盜強制性交罪。

合議庭審酌，丁男惡性重大，嚴重危害社會治安，被害人也表示本案對她及家人造成很大傷害，不願再回想此事，希望可處被告極刑，並考量丁男畏罪逃亡20年，逃亡期間身心當已受折磨等情狀，判處有期徒刑13年。

案經丁男上訴，二審由台灣高等法院審理，駁回上訴維持原判；丁男再提上訴，最高法院認為上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。

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