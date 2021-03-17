男抱女友睡卻伸手性侵同床表姊？法官判無罪原因在體重

鄭姓男子日前到女友家住宿，與女友、女友表姊小玉（化名）等共7人，同睡在同一房合併2張床上，鄭趁抱女友睡覺時，伸手摸小玉大腿，臀部及陰部等處，之後到房外還要求口交被拒，小玉事後對鄭提告，檢訊後依強制性交罪嫌起訴，但鄭女友指小玉體重超過80公斤，若未配合，難單手脫她褲子，另過程中未有同床人受擾，難以判定鄭是以強暴或違反意願手段性侵，判鄭無罪，可上訴。

鄭男去年1月底偕同女友到嘉義縣民雄鄉女友外婆家玩，與女友表姊小玉等人一起用餐、聊天，晚間聊天時小玉談到剛與男友分手前，曾到男友家做愛，被譏笑「打分手砲」，聊天直到凌晨2時許才到房間睡覺，7人同在1房2張併著的彈簧床睡覺。

鄭男抱女友睡覺，女友旁則是小玉，睡到清晨5時許，鄭伸手摸小玉屁股後發現小玉醒著，就繼續摸大腿，往上摸臀部，隔褲子撫摸後，又繼續撫摸小玉下體，之後又和女友換位置，進而脫下小玉褲子跟內褲，以手指性侵。

小玉之後到房外上廁所，並發送簡訊向朋友求助，但未獲回應，鄭男也跟出房外，要求小玉性交、幫口交，小玉拒絕後表示「不然我用手幫你」，但鄭又想脫小玉衣服被拒，小玉就回房用棉被包住，直到天亮，之後向警方報案提告。

鄭男承認當時曾對小玉做愛撫、手摸下體、手叉口中、要求口交等事，但指當時有先試探，小玉未拒絕，之後還配合脫去褲子，認為之前曾講到「分手炮」，試探後猜測小玉沒有拒絕才繼續，否認強制性侵。

鄭男女友則證稱，睡覺時因鄭一直抖，表示很冷，她才和鄭換位置，睡著後就不知道了，但她也質疑，當時體重約80公斤，小玉體重可能比她多一點，如果好好躺在床上，鄭單手能不能將小玉褲子、內褲脫掉，她很懷疑？

法官認為，鄭與女友換位置前，抱著女友，僅以單手觸及小玉，或換位置後，僅能以單手向後伸展摸小玉，如小玉以被子包住身體並壓住被子、盡量往另一側閃躲，鄭是否能單手伸入被子中？並順利脫下小玉褲子？且小玉另側還有2個妹妹同睡，若採取強制反制行為，應會讓2人受擾，但同寢多人都未受擾醒來。