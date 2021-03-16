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戀童癖假冒大姊姊 用手遊第五人格獵10男女童裸體直播
台南檢警追查毒品案，查出30歲疑有戀童癖的賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國中小男女童直播裸露影片，如有不從還威脅會到學校找他，迫使學童就範，據清查有10名男女童受害，賴另犯毒品案已入監服刑，檢方依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例及加重強制猥褻罪起訴，台南地院下午宣判10年徒刑，可上訴。
去年3月間，檢方因偵辦賴涉毒品案件時，經搜索扣得的手機內發現有兒少猥褻影片，認可能是賴以不法手段所拍攝的，指揮警方深入追查。
檢警調查，賴2017年11月12日，受託為朋友照顧九歲女兒，與其獨處時，對女童毛手毛腳，並持手機拍攝，同年11月25日變本加厲，再次拍攝女童裸露下體的猥褻影片。
他不僅對友人女兒下手，前年1月27日至去年3月25日間，更透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年，再以通訊軟體LINE暱稱「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」聯繫，利用該遊戲點數商品，或佯裝為年齡相近的女性，騙取對方信任後，誘使打玩該遊戲兒童、少年拍攝裸露胸部或下體的猥褻照片、影片。
賴姓男子還假冒大姊姊，從網路下載女子性感裸照對兒童、少年騙稱自拍，要求與他視訊，等要露面時，便改用「大姊姊男友」身分出現在鏡頭前，要求對方裸露胸部、下體，或要男童待在廁所一起視訊自慰，要求對方不能讓別人知道且對話記錄要刪除。不從就不給點數，或揚言要到學校找人或傳送視訊內給爸媽或同學看，據清查，計有10名9歲至13歲國中小男女學童受害。
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