戀童癖假冒大姊姊 用手遊第五人格獵10男女童裸體直播

台南檢警追查毒品案，查出30歲疑有戀童癖的賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國中小男女童直播裸露影片，如有不從還威脅會到學校找他，迫使學童就範，據清查有10名男女童受害，賴另犯毒品案已入監服刑，檢方依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例及加重強制猥褻罪起訴，台南地院下午宣判10年徒刑，可上訴。

去年3月間，檢方因偵辦賴涉毒品案件時，經搜索扣得的手機內發現有兒少猥褻影片，認可能是賴以不法手段所拍攝的，指揮警方深入追查。

檢警調查，賴2017年11月12日，受託為朋友照顧九歲女兒，與其獨處時，對女童毛手毛腳，並持手機拍攝，同年11月25日變本加厲，再次拍攝女童裸露下體的猥褻影片。

他不僅對友人女兒下手，前年1月27日至去年3月25日間，更透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年，再以通訊軟體LINE暱稱「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」聯繫，利用該遊戲點數商品，或佯裝為年齡相近的女性，騙取對方信任後，誘使打玩該遊戲兒童、少年拍攝裸露胸部或下體的猥褻照片、影片。