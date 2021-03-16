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台北馬偕醫師遭控性侵是否調離？ 北市衛生局說話了
台北馬偕醫院放射科醫師遭同校學妹指控性侵，稱某次去馬偕看診，候診找學長聊天時，學長聲稱要帶她去「神秘地方」，最後卻逼迫她口交，但該名醫師否認，只說有愛撫，「是兩情相悅」。北市衛生局表示，涉案醫師是否有違反醫師法，須待司法機關調查告一段落後，才會來了解、研判。
衛生局醫事管理科長何叔安說明，由於當事者為醫院員工，又是在院內發生事件，鑑於此事件屬刑事事件，衛生局為行政機關，將等司法機關調查告一段落，再去了解涉案醫師是否涉及醫師法，若有，又是違法哪些規範，這些都要等調查結果。
何叔安說，涉案醫師最終是否被調離馬偕醫院，都要等司法結果出來後，再看院方決定，而衛生局則會去了解是否有牴觸法規部分，或是院方有無檢討改善之處。
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