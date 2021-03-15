2男童拿墨汁摻入女童保溫瓶 校園霸凌結局意外

嘉義縣某國小去年11月底，2名六年級男童一時調皮愛玩，將原子筆墨汁摻入同班1名女童保溫瓶中開水，原封不動蓋回去，女童從外面走回來，拿起水壺灌一大口，發覺味道非常辛辣，立即吐出來，但已經來不及了，事件發生，校長趕緊向受害女童家長道歉，加害男童及家長表達歉意，獲女童家長原諒，經校方輔導觀察，加害男童被教訓，受害女童無恐懼後遺症，3人相處表現都很好。

這起校園霸凌事件結局，與嘉市某國中校園發生葉姓國二女生與何姓女同班同學嫌隙，買硼砂加水稀釋加入何女水壺下毒，造成何女暴瘦8公斤，何母報警，警方將葉姓少女依殺人未遂罪嫌函送法辦，有截然不同結局。

受害女童家長說，「孩子離開醫院後回家就睡了，暫時沒什麼問題，醫生開了高劑量胃乳讓胃裡面甲醇中和，後續會再追蹤反應。我有感受到2位家長態度，老師非常在意這件事，這樣就夠了。只要孩子平安，我不想再追究，就讓這件事情落幕吧！我也有跟兩位同學家長說了，孩子在學校吵吵鬧鬧、磕磕碰碰在所難免， 只要日後好好相處就好！也希望師長們不必過於苛責那兩個小男生。」

校長表示，女童喝下摻墨汁的水，不斷噁心想吐，經校護老師組長主任確認後，馬上通知家長送去醫院急診，闖禍2名男童家長非常緊張，誠意要跟受害家長道歉，但當下家長不接受道歉，未接電話，導師非常緊張，一直求助主任組長，傳截圖和對話給他。