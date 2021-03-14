旅館用新鮮貨報到吸客 警破應召站檢起訴4人

桃園市警方查緝桃園區一家旅館「掛羊頭賣狗肉」，警方前年9月間發現某旅館利用Line軟體廣告「大奶新妹報到.. 」攬客，員警4人喬裝尋芳客人和布署，趁泰國女子4人半套服務時表明身分，並相繼查獲蔡男與彭女在房間性交，李男剛進房間尚未做，帶回曾姓經理等男女員工4人，桃園地檢署日前偵結，曾男等男女員工4人依妨害風化罪嫌提起公訴。

檢警調查，曾姓男子（34歲）為桃園市區一家旅館實際經理人，雇用蘇女（25歲）、魏男（42歲）及王秀如（23歲）擔任櫃台員工，該旅館與應名集團合作，提供女子與容留男客進行性交或猥褻牟利。

前年9月間，曾男等人透過Line群組，以甜甜圈」暱稱「張貼「大奶新妹報到、私訊看照」攬客，警方查出曾男等人容留應召業者旗下「小雨」應召，警方4男警之後循線喬裝尋芳客，與來台泰國女

子4人談妥價碼進入房間，交易時表明身分帶回4女，並在其他房間查獲蔡男與應召彭女完成性交，查扣保險套、潤滑液，另李姓男子與梅女在房間，蔡男坦承性交易、李男供指「還沒做」，另1名王女承認接客。

4名泰女供稱，她們來台住在該旅館及提供午、晚餐，與客人發生性交易每次2200元，可以抽佣1100元，彭女、梅女及王女指稱，接客交易每次約在3000到3900元，抽佣1500到1800元。曾男則否認提供性交易，蘇女、魏男及王女供稱，泰女、彭、梅及王女等人房間都是該旅館提供，並用顏色標記。