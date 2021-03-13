快訊

兩巨頭槓上！新聞付費立場迥異 Google砲轟微軟

銀白世界！玉山站下午突降「三月雪」 積雪達2公分深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園狼父性侵女兒36次 她心死：習慣了不願也無法反抗

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名狼父不顧女兒年幼，從她念國小3年級時就以玩遊戲為由性侵，一直到國中又在家、車上，甚至是帶到汽車旅館發生性行為，少女坦言「不是第1次了，就習慣了」、「不願意但無法反抗」，檢方認為男子犯嫌明確，依少女控訴、相關證詞等，偵結依36個妨害性自主罪嫌起訴他。

檢警調查，男子從女兒年僅9歲時，就首度在租屋處朝她性侵，對方上國中後，他仍以每月1次的頻率，包括在家中、車上亂來，甚至在2018年9月至20207月間，大約每個月1次將女兒帶到汽車旅館發生性行為。

檢方訊時，男子坦承不諱，與少女指證大致相符，另有現場照片、相關親友證詞等，不過男子否認有強制性交，辯稱沒有強迫對女兒發生性行為，甚至還說「她也沒有拒絕」等語。

少女供稱，當時被爸爸帶去汽車旅館時，自己並沒有很強烈的抗拒，因為覺得不是第1次了，所以就習慣了，雖然很不願意，但也無法反抗；她還說，國小時原本和父親在玩遊戲，後來就變成性遊戲，爸爸對她性交前後，沒有威脅或利誘稱不能和別人說。

檢方認為，依現有證據雖無法證明男子有加重強制性交、利用權勢性交等罪嫌，但對未滿14歲女子性交、對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌明確，偵結總共依36罪起訴他。

桃園狼父性侵女兒至少36次，檢方依妨害性自主罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
桃園狼父性侵女兒至少36次，檢方依妨害性自主罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

性侵

延伸閱讀

女控遭性侵卻第一時間報警錢被偷？男網友僅竊盜定罪

秦偉性侵3女態樣雷同 法院裁定關7年8月

紅豆湯摻藥迷姦 惡狼把輕熟女害到永久癱瘓

男帶15歲女買麥當勞進旅館嘿咻 法官認為非強制性交

相關新聞

桃園狼父性侵女兒36次 她心死：習慣了不願也無法反抗

桃園1名狼父不顧女兒年幼，從她念國小3年級時就以玩遊戲為由性侵，一直到國中又在家、車上，甚至是帶到汽車旅館發生性行為，少...

房東帶女大生看屋 邀約小酌竟趁她酒醉連續性侵判刑

房東許姓男子帶女房客看屋，藉機邀小酌，趁其酒醉硬上與女大生發生兩次性行為，因許男到案後前後供詞不一，新北地院日前依乘機性...

女控遭性侵卻第一時間報警錢被偷？男網友僅竊盜定罪

台南市許姓男子經臉書認識名女網友，前年3月間相約在安平區汽車旅館見面，兩人發生性關係後，許趁女方進入浴室洗澡，竊取錢包內...

北市明星高職傳性霸凌？ 男學生露內褲下半身前挺貼同學臉

社交平台上流傳一則不雅影片，身著北市知名高職制服的男同學疑似露出內褲，並將下半身向前挺進，靠近另一名男同學的臉部，讓見到...

桃園狼師偷拍硬碟曝光 檢警驚見他同時染指3國中少女

時任桃園某私立高中國中部邵姓男老師，因在女廁裝針孔偷拍落網，被依妨害秘密判刑6月，未料檢警在查扣他的硬碟後，驚見內部還有...

她忘記被告長相無法指認 16年前噴精髮上留鐵證

台中市民易姓男子2005年在某區鐵馬綠園道，射精在國一女生小蘋（化名）臉、手、頭髮上後逃逸，至2017年吸毒經強制採樣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。