房東帶女大生看屋 邀約小酌竟趁她酒醉連續性侵判刑

房東許姓男子帶女房客看屋，藉機邀小酌，趁其酒醉硬上與女大生發生兩次性行為，因許男到案後前後供詞不一，新北地院日前依乘機性交罪將許男判刑3年10個月，可上訴。

判決指出，新北市從事服務業許姓男子（31歲）2年前在網路張貼租屋廣告，半工半讀、就讀大學夜間部的19歲女大生有意承租，透過手機通訊軟體與許男連繫後，相約兩天後現場看屋時，許男問要不要喝威士忌酒聊天，女大學本來拒絕，但許男說「喝一個馬克杯量就好，而且有加冰塊不會醉，喝點酒會比較放鬆。」

女大生當時覺得房東人蠻親切的，感覺是可以信任的人，便答應可以在客廳喝，因房東說「房間有冷氣比較舒服」，二人便繼續留在房間裡。

「你對我做了什麼？」女大生沒想到一杯還沒喝完就酒醉，醒來時發現自己躺在床上，全身衣物都被脫光光，房東也衣衫不整躺在旁邊，驚覺情況不對，瞬間情緒崩潰，大聲質問對方，許男竟說「是妳自已脫掉的」、「要怎樣，要我賠償嗎？」

女大生因下體疼痛，懷疑已遭對方侵犯，連忙穿上衣服到醫院驗傷，經醫院醫護人員詢問後替她報警處理。

許男於警詢時，供稱女大生喝酒後去上廁所，因在廁所內待了好久都沒出來，他到廁所察看，驚見女大生下半身脫光倒在地板上睡著了，將人抬到床上，女大生正好醒來一直叫他「寶貝」，並起身爬到他身上磨蹭，一時忍受不住就與對方發生性行為，且事隔兩小時，女大生又來磨蹭，便發生第二次性行為。

但許男在檢方偵詢時，又改口說，因女大生酒後情緒不穩定，他躲到廁所抽菸，女大生將他叫出來，就爬到他身上，還把內衣往上翻露出胸部開始挑逗，才會與對方發生性行為，結束後女大學向他抱怨感情，之後又趴在他身上，二人又再發生一次性行為。