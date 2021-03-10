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紅豆湯摻藥迷姦 惡狼把輕熟女害到永久癱瘓

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

華姓男子心儀身邊一名輕熟女，追求被拒仍死纏爛打，藉機送紅豆湯和藥物噓寒問暖，卻在湯藥裡摻鎮靜劑性侵，結果害對方因藥物出現不良反應，四肢永久癱瘓；新北地檢署偵辦時，華男否認下藥，但說法未被採信，今天被依以藥劑犯強制性交致人重傷罪起訴。

檢警調查，華男因為自身失眠問題，就醫後取得含有俗稱FM2的催眠鎮靜藥劑，但他明知濫用藥物可能會對自己或他人造成危害，仍在2017年7月間將藥物當成犯罪工具，迷昏輕熟女後性侵。

輕熟女因吃進鎮靜藥物出現昏迷、癲癇情況，甚至一度失去生命跡象，雖有送醫治療，但腦部病變，終身四肢癱瘓且有意識障礙，最後被法院裁定為受監護宣告之人。

偵訊時，華男辯稱自己和輕熟女是情侶關係，指自己發現輕熟女在性行為過程中失去意識就馬上打119求救，否認性侵，但說法未被採信。

輕熟女的妹妹表示，華男和姊姊只是普通朋友，2人曾同住一段時間，但原因是華男的租屋處無法續租，姐姐見他無家可歸，才讓他暫時借住，後來姊姊也曾抱怨「怎麼趕不走」，對他並無好感。她進一步指出，姊姊當時和前男友仍有來往，且事發當天正值生理期，不可能答應跟華男發生性關係。

檢方調查，全案除了證人供辭，輕熟女與華男的對話紀錄也顯示她當時正值生理期，在華男搬離後，她也多次拒絕對方再次借住，其就醫紀錄也顯示過去生病並無使用含FM2的催眠鎮靜藥劑。

檢方再查，華男送女子就醫後，曾返回現場企圖滅證，測謊結果也有不實反應。另外，他在本案之後，還有利用相同手法性侵其他女子（另案審理中），認定其涉犯「以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪」和「以藥劑犯強制性交致被害者重傷罪」，並建請法院從一重以藥劑犯強制性交致被害者重傷罪論處。

新北一名華姓男子與心儀身邊一名輕熟女，追求被拒仍死纏爛打，藉機噓寒問暖，又在紅豆湯裡摻鎮靜劑性侵，結果害對方因藥物出現不良反應，四肢永久癱瘓。示意圖／Ingimage
新北一名華姓男子與心儀身邊一名輕熟女，追求被拒仍死纏爛打，藉機噓寒問暖，又在紅豆湯裡摻鎮靜劑性侵，結果害對方因藥物出現不良反應，四肢永久癱瘓。示意圖／Ingimage

性侵 生理期 測謊

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