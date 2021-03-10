猥褻犯成狼志工10餘名男童受害 專家籲全面清查補破網

花蓮一名羅姓男子入校園當籃球隊志工，卻趁機對男童伸狼爪，初步清查至少兩校17人受害。花蓮檢方今天說明被告已遭拘提並聲押禁見獲准；長期處理校園性侵案件的人本基金會張萍表示，這件案子突顯性教育做得還不夠，也呼籲教育處應清查是否有知情不報的情況。

據了解，50歲羅姓男子入校擔任不支薪的助理教練，帶隊到外地比賽也曾掛名隨隊教練。初入校時，學校依規定請他簽檢核表、也上教育部的「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，查詢是否有違法前科，但一開始並未查到他的名字。

直到羅男因另涉猥褻案件，11月由警政單位將他的名字通報上系統，校方再次上系統查詢，才查出羅男不適任，立即將他解聘，並要求不得再踏入校園。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天表示，對有關媒體報導轄區重大治安事件，檢察官獲報後立即進行調查，本周一（8日）拘提被告到案，並聲請羈押禁見獲准。

對於羅男去年12月另涉猥褻案件遭判緩刑，家長質疑，羅男涉猥褻案期間仍可以接近學生，顯見系統有漏洞，司法到底是保護加害人還是受害人？花蓮地檢署對於前案起訴時是否就是羅男在校園當志工的時間？表示該案記錄是機敏個資，判決和起訴書都不公開，不便說明。

花蓮縣教育處表示，該通報平台由警政、社政、教育等相關單位登錄不適任名單，但名單更新後系統不會主動告知，必須自行查詢，都會建議各校定期查核。目前受害學校都依規定做校安通報，教育處也已啟動三級輔導機制。

人本基金會張萍表示，根據澳洲全國兒童性侵調查報告顯示，有6成以上受害者是男性，但我們的學校和政府經常忽略男性可能成為受害人這個區塊，而男性成為受害人，要說出來比女性受害人還要困難，這都是後續還要努力的。