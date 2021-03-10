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基隆性侵案 被害人未滿16歲過半 警提醒學生警戒不緊張

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市警局統計去年受理性侵害案件，被害人未滿16歲占58%。警方與社會處規畫前往17所國中舉辦宣導活動，透過角色扮演、案件調查實境演練 ，並與學生問答互動，提升自我防護認知，避免學生因身心發育、性知識及智慮尚未成熟，成為性侵案被害人。

基隆市警察局婦幼隊統計，去年度全市共受理88件性侵害案件，被害人年齡未滿16歲的占58%，涉案人約95%為被害人的熟人。為落實兒少性侵害防治，加強學生法治觀念，降低性侵害案件，警方今年與社會處將赴17所國中舉辦宣導活動。

市警局婦幼隊組長林敬群表示，性侵害是個古老的犯罪問題，對被害人造成極大的傷害。性行為應建立在相互尊重、彼此同意的基礎上。只要沒有經過對方同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反他人意願方式發生性行為，都算性侵害。

林敬群對學生說，就算是兩情相悅，只要一方未滿16歲也是性侵害。刑法第227條規定，對未滿14歲男女性交者，處3年以上10年以下徒刑；有猥褻行為者，處6月以上5年以下徒刑。對14歲以上未滿16歲男女性交者，處7年以下徒刑；有猥褻行為者，處3年以下有期徒刑。

林敬群表示，在日常生活空間不必草木皆兵，擔憂自己會受害，但過分大意也不對，因為每個人都可能是潛在的性侵害與性騷擾被害人，「警戒不緊張」是最佳態度。例如約會或求職應約在較公開、明亮地點。

近年有多起青少年私密照外流事件成為媒體焦點，林敬群提醒學生不論是藉由聊天室、BBS、E-mail、社交網站、線上遊戲和人聊天，因為匿名，對談內容將不受限，容易短時間建立「浪漫情誼」，讓人進入美麗幻想空間，但網路另一端可能是可怕、心懷不軌、變態的人偽裝，不能不防。

基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方與市府社會處將前往17所國中舉辦宣導活動，加強學生法治觀念，降低性侵害案件。記者邱瑞杰／翻攝

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