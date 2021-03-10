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男帶15歲女買麥當勞進旅館嘿咻 法官認為非強制性交

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市吳姓男子去年4月結識15歲少女，4次與少女發生性關係，2人第4次是先買麥當勞，再帶去旅館吃、發生關係，檢訊後以強制性交罪起訴，但法院認定「單純吃東西可在免費開放空間」，選擇旅館通常另有目的，且事後2人還去烤肉慶生，認為無違反少女意願，改依刑法對14歲以上未滿16歲男女性交，4次性交各判有期徒刑5個月，應執行8個月，可上訴。

26歲吳男去年4月認識15歲少女，當月到隔月初就與少女合意性交3次，5月初2人因故分手，吳男再追求少女，5月13日2人先去買麥當勞，之後進入中正路某飯店房內用餐、發生性關係，事後再去民雄鄉友人處慶生。

少女之後到醫院驗傷，報警稱不願再與吳男性交，當時有用手推、腳踢，但仍被吳性交，檢方訊後以強制性交罪嫌起訴。

法院審理時，吳於偵、審中都坦承與少女發生關係；少女也坦言慶生那天買麥當勞，去旅館裡吃，稱不知為何不在麥當勞內吃就好，有猜到去旅館，吳會想和她發生關係，猜吳男可能認為她「口是心非」；離開後2人一起去民雄烤肉慶生，少女也未向烤肉友人求救。

法官認為，2人曾在旅館合意性交，若單純聊吃東西可在免費開放空間，進旅館付費休息通常另有目的；少女雖說有推吳男，但也稱吳沒有打她或強迫、壓制等傷害行為，驗傷也未發現明顯外傷，與一般強制性交犯罪情節未盡相符，依法變更起訴法條。

法官認為，吳案發時年約26歲，既知少女僅15歲，心智發育未臻成熟健全，對性行為缺乏完全自主判斷能力，竟未克制情慾，與少女發生性行為，對於少女身心健全、人格發展產生不良影響，考量吳非以暴力手段，兼衡被告一切情狀，4次性交各判有期徒刑5個月，應執行8個月，以示懲儆。

26歲男帶15歲少女買麥當勞進旅館吃，再發生關係，法官認為非強制性交罪。記者卜敏正／攝影
26歲男帶15歲少女買麥當勞進旅館吃，再發生關係，法官認為非強制性交罪。記者卜敏正／攝影

麥當勞 烤肉 性行為

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