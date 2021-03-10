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入小學教籃球！花蓮狼志工對男童伸狼爪 至少10多人受害
花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。教育處接獲學校通報，連日查訪，並通報檢警調查，目前全案由縣警局婦幼隊偵辦，羅男昨已被逮捕並被法官裁准羈押禁見。
羅男在籃球隊以隨隊教師身分擔任助理教練，也會跟著球隊到外縣市比賽。一名和羅男有接觸的教育界人士說，羅男中等身材，微壯，平日客氣有禮，和學生互動正常，在球場上和球員並沒有奇怪或逾矩的肢體互動，而且很關心球員，尤其是弱勢孩子，有時練完球還會帶孩子去吃點心補充營養，根本看不出原來熱心擔心志工是「有目的性的」。
據了解，羅男在多所國小擔任籃球隊志工，入校前校方均依規定請他簽檢核表，確認他沒有違反性平規定等行為，羅男有簽名；校方也上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，查詢是否有違法前科，但初期並未查到他的名字。
後來因有男童被羅男猥褻的耳語在校園流傳，去年11月校方再上系統調查，發現羅男確實名列不適任人員，立即請他離開，不得再踏入校園；再隔一個月，羅男就因涉及猥褻案件遭判緩刑。
這個學期開學後，有受害的球隊男童突然表示不想再打球，校方覺得有異，深入詢問，也和家長溝通，學童才說出遭羅男猥褻一事。校方立即通報到教育處，擴大清查，得知至少有兩所學校的學童受害。
縣府教育處表示，受害學校都依規定做校安通報，教育處獲報後，立即已啟動三級輔導機制，為學生做心理協助，也會擴大清查是否還有其他學生受害，全案已進入性別平等教育法的調查程序。
據了解，教育處已將此事通報檢警，檢方擔心事態持續擴大，8日已開出拘票逮人，並向花蓮地方法院聲請羈押獲准。不過，花蓮地檢署表示，全案仍在偵查階段，基於偵查不公開，無法透露案情。
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