騙「只是親親抱抱」 新北少年性侵12歲學妹起訴
新北一名陳姓少年與12歲的學妹交往，去年1月約對方去廁所親親抱抱，卻在想進一步親熱被拒後，強行脫掉對方內褲硬上，經新北地檢署調查，今天被依妨害性自主罪嫌起訴。
據了解，陳姓少年明知學妹年齡，去年1月仍在學校圖書館約對方發生性關係，遭拒後仍不死心，繼續約對方到女廁見面，佯稱只是「親親抱抱」而已，再進一步要求對方幫自己手淫。
陳姓少年雖然有「親親抱抱」，但他仍想與學妹發生性關係，見對方拉著內褲說「不要」，反而仗著力氣大硬上，後來因學妹將此事告訴其他同學，全案才曝光；由於陳姓少年涉犯加重強制性交，屬5年以上重罪，少年法院裁定由新北地檢署偵辦。
案發後，少年坦承犯行，也承認案發時有聽到學妹小聲說「不要」，以及罵他「白癡」等語。
檢方調查，全案除了少年與學妹的供述，也有醫院性侵驗傷報告，且陳姓少年事後也有用其他人的臉書帳號與學妹聯絡，要求學妹不要告訴別人，因此認定有性侵一事，最後以對未滿14歲少女強制性交罪起訴。
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