特戰士官長偷摸女士官胸部 被抓包嗆：摸一下會死喔？

北部某陸軍特戰隊林姓士官長前後趁漢光演習午休、同事聚餐後，2度朝1名女士官偷摸胸部猥褻，事後經對方質問，林還輕佻回嗆「摸一下會死喔？」女士官控訴陳的行為讓她恐懼、噁心，堅持提告，法院認為，林辯詞前後矛盾、犯後無悔意，依2個現役軍人犯乘機猥褻罪判他2年，可上訴。

檢方查，林男（37歲）在2017年5月漢光演習中午，以寢室較涼爽為由邀約女士官來午休，結果趁她睡著時偷摸胸部，後來又趁6月13日晚上因同袍退伍、升官聚會，一共20多人在營外聚餐、喝酒，因女士官喝醉需人攙扶，林沒依規定將她送為女官寢室，反而載回自己的房間。

林並將女士官移置到自己內寢床鋪臥躺，眼見其他同仁均已離開，再度獸性大發趁對方喝醉無法抵抗時，偷偷掀開她上衣，手伸進胸罩摸胸再度猥褻。

審理時，林僅坦承漢光實習時曾偷摸女士官胸部，辯稱當時對方看起來很冷，就幫她蓋浴巾時不小心碰到胸部，另也否認有利用餐會結束時在寢室內猥褻她，表示曾找其他弟兄攙扶她到寢室休息。

至於隔天女士官質問時，他曾說「摸一下會死喔」，是因為自己不可能做這種事，對方表情也沒變化、很和緩，且他們平時相處融洽，才會說這種玩笑話。

法院查，漢光演習偷摸胸部分，林男在女士官有無睡著、眼睛是否爭去，及雙方是否對話、拉浴巾或蓋浴巾部分，其供詞前後矛盾，加上軍中男女有別，他單獨讓女士官在其寢室內休息已違規，不採信其辯詞。

另外，女下士控訴，當天酒後很不舒服，無法說話，呈現昏昏沈沈，當時遭林拉開衣服伸手摸胸，自己也有推開拒絕，之後被帶回女寢就蹲在門口哭，其他人詢問她不敢說，認為林很恐怖、噁心，隔天向部隊長官反應，質問林是不是有摸她胸部，林甚至回稱「摸一下會死喔」。