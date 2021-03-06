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強制猥褻判刑剛出獄 男又性騷4女再判1年4月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

未婚的盧姓男子因多次強制猥褻罪被判刑5年6月，前年11月間出獄後，又在文具店、超商、圖書館等處，以下體碰觸女子臀部、摸大腿，性騷擾4女，經被害人報警查獲，盧嫌坦承犯行，台中地院法官以他所犯4件性騷擾分別判刑4月、4月、6月、4月，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金。

法官審酌，盧男曾因強制猥褻案件，經判刑並執行完畢，又為逞己私慾，趁1女子3少女不及抗拒之際，對4女性騷擾行為，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，並造成4女心理受創，予以判刑。

無業、未婚的盧男（32歲），曾多次強制猥褻犯行，被判刑1年8月、7月、3年6月，判刑5年6月確定，於2019年11月1日縮短刑期執行完畢出獄，又於去年5月5日至7月21日犯下4件性騷案，盧男在監期間接受心理治療，沒想到未能克制性衝動，再度犯案。

判決書指出，去年5月5日下午，盧男在中市南區高工路，見15歲少女獨自在行走，假借拍照為由搭訕15歲少女，趁少女不及反抗之際，摸少女肩膀，再將少女拉入懷中擁抱，並摸少女的背部、腰部等隱私部位，令少女感到極不舒服，經被害人報警處理。

去年6月2日下午，盧男在台中市霧峰區文具店，見女子在該店購物，即假藉是攝影師想找模特兒，要求比一下身高為由，自女子背後以手抓住她的肩膀，以下體碰觸被害人臀部，被害人受到驚嚇離開並報警。

同日傍晚，盧男在霧峰區某超商內，見15歲少女年幼可欺，往前靠近少女，以左手觸摸少女右大腿，隨後離開現場，經少女告訴父親後報警處理。

盧男去年7月21日上午，在霧峰區某圖書館內，見13歲少女在館內讀書，即自稱是大在作男女柔軟度專題，要求少女配合協助測量，與少女前往兒童閱覽區，要求少女趴著作測量姿勢，盧即以腳跨過少女腳後，以手摸少女大腿，並掀開少女上衣觸摸腰部。

被害少女感覺不舒服及噁心，即表示不願配合測量離開，至2樓自習室外哭泣以電話告知友人，經少女媽媽陪同報警處理。

盧男在文具店、超商、圖書館等處，涉嫌以下體碰觸女子臀部、摸大腿，性騷擾4少女，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑1年4月。圖／本報資料照
盧男在文具店、超商、圖書館等處，涉嫌以下體碰觸女子臀部、摸大腿，性騷擾4少女，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑1年4月。圖／本報資料照

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