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不顧學妹生理期來 色學長竟兩度硬上害她痛到住院

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子愛慕同校學妹，藉故約她回家聊天卻強壓上床性侵，學妹不斷尖叫高喊不要，還說自己生理期來，但許都不理會兩度硬上得逞，事後還傳訊說「我先離開了對不起你」等語，檢方訊時，許坦承不諱，表示確實有2度朝她性侵，檢方偵結依強制性交罪嫌起訴他。

檢警調查，許男（18歲）去年4月10日藉故想聊心事約學妹回家，未料卻獸性大發朝她硬上，對方因不敵許身形力氣，許性侵得逞後還稍睡片刻，清晨5點多醒來再度性慾大發，第2度朝學妹性侵得逞。

學妹控訴，當時被許強壓在床上，自己不斷用力掙扎、出腳踢他，但許仍不為所動，後來就慘遭扯掉內褲性侵，許第一次得逞後就睡著，她也因為不舒服跟著熟睡，直到清晨5點多許醒來二度性侵。

檢方訊時，許坦承犯行，表示當時學妹有說生理期來，但自己沒有考慮她意願仍硬上，過程中學妹也有一直說「不要」等語。

檢方並根據雙方LINE對話，許曾傳「重點是我害你住院啊」、「我真的很不好都是我的錯」、「我先離開了對不起你」、「因為我在你來的時候還要硬上」。

另外，學妹遇害後，當天晚上11點多因為子宮劇痛到醫院就醫，經診斷出骨盆發炎，檢方認為許男犯嫌明確，偵結依強制性交嫌起訴他。

許男兩度硬上學妹，檢方依強制性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
許男兩度硬上學妹，檢方依強制性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

性侵

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