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男同學是狼！女子接受國小同學邀約 用餐後被帶回性侵

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子日前邀約國小女同學晚餐，飯後帶女同學回租屋處聊天，有意和女同學發生關係，女同學拒絕後，黃男竟強行脫去女同學衣物，以棉被強行壓制後強制性侵得逞，女同學趁隙逃離，並到附近住家求助報警，檢警訊後依強制性交罪對黃男提起公訴。

24歲黃姓男子去年10月底傍晚，邀約國小女同學用餐，黃騎機車載女同學用餐後，再邀約女同學到他民雄租屋處聊天，黃對女同學有好感、自以為已是男女朋友，想和女同學發生性關係被拒絕；黃竟強行脫去女同學衣服、撫摸胸部，並以身體、棉被壓制，對女同學強制性侵得逞。

黃男警訊時辯稱，他和女同學是男女朋友關係，他當天想和女同學發生性關係前，女同學先和他吵架，雙方和好後他才脫去女同學衣物，只做5分鐘就結束了，女同學趁隙離開，他並沒有強行性侵。

檢傳訊黃男未到案，依女同學指證及黃男租屋處外監視器畫面，發現女同學當晚離開黃男租屋處，是1人沿樓梯步行離開，狀似驚惶、回頭張望，報警後並到醫院驗傷，若雙方是男女朋友關係，怎可能離開後就到附近住家求助報警，認定黃男涉犯強制性交罪嫌、依法起訴。

嘉義地檢署指出，本案黃嫌涉犯刑法221條第1項，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10 年以下有期徒刑；另提醒民眾，預防性侵案發生，除法律懲罰、威嚇外，更需要建立「預防熟人性侵」概念。

嘉義地檢署提醒，預防性侵案發生，除法律懲罰、威嚇外，更需要建立「預防熟人性侵」概念。示意圖／Ingimage
嘉義地檢署提醒，預防性侵案發生，除法律懲罰、威嚇外，更需要建立「預防熟人性侵」概念。示意圖／Ingimage

性侵

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