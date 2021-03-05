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以父女相稱趁她服藥玷辱 女同事無力反抗大哭哀求
男子阿木（化名）與小他20歲的女同事小潔（化名）以父女相稱，前年她生病注射服藥後，他前來探病趁機性侵害，被害人無力反抗大哭哀求，阿木始停止後離去，經被害人報警處理，阿木否認性侵犯行，法官不採信依乖機性交罪將他判刑3年6月。可上訴二審。
判決書指出，阿木與小潔為同事關係，同住在公司宿舍，因小潔於2019年8月11日、同月15日，曾2 次因過度換氣之症狀，至醫院急診就醫，經醫師注射液針劑，及含抗焦慮、鎮靜劑及催眠劑成分的口服藥物，藉此鎮定症狀。
小潔因藥物作用嗜睡、全身無力，於8月16日下午，待在宿舍房間內休息，並未上班，阿木明知她身體不適前往關心，進入她的房間後，見她躺於床上休息，呈現昏昏欲睡、意識不清狀態，乘機褪她下半身衣褲，指侵被害人得逞，小潔因無力反抗大哭，阿木方停止動作離去。經她報警處理。
阿木坦承進入小潔房間後，動手脫去被害人下半身衣褲，以手撫摸她的下體，但否認乘機性交犯行，辯稱「小潔說她身體不舒服，回到宿舍睡覺，後來我去問她要不要吃飯，她的精神狀況很正常，只是懶懶的不理人，我就坐在沙發椅上等她回答，準備要走的時候，順便問她有沒有結婚、有沒有男朋友」。
小潔回答說「沒有」，我再問她「我當妳男朋友好不好」、「我可以摸妳嗎」，她回說「嗯」表達同意後，我只有蹲在她床邊，撫摸她下體，並未指侵，過程中也從未到她的床上。法官不採信，認定阿木狡辯。
合議庭審酌，阿木與小潔為同事關係，彼此間以父女相稱，見她身體不適、全身無力，且宿舍並無其他同事而有機可趁，對被害人為性交行為，法紀觀念淡薄，對他人性自主決定權毫不尊重，並考量被告犯後否認犯行，迄未向她道歉或予以賠償，還辯稱小潔曾與其他人有性交易關係、本案是有人教導她要怎麼做等說詞，難認犯罪後態度良好，予以判刑。
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