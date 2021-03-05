快訊

達叔吃盒飯！吳孟達與港片的2部半場悲喜劇

為何中南部不下雨？ 鄭明典：台灣因它對流發展不起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以父女相稱趁她服藥玷辱 女同事無力反抗大哭哀求

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿木（化名）與小他20歲的女同事小潔（化名）以父女相稱，前年她生病注射服藥後，他前來探病趁機性侵害，被害人無力反抗大哭哀求，阿木始停止後離去，經被害人報警處理，阿木否認性侵犯行，法官不採信依乖機性交罪將他判刑3年6月。可上訴二審。

判決書指出，阿木與小潔為同事關係，同住在公司宿舍，因小潔於2019年8月11日、同月15日，曾2 次因過度換氣之症狀，至醫院急診就醫，經醫師注射液針劑，及含抗焦慮、鎮靜劑及催眠劑成分的口服藥物，藉此鎮定症狀。

小潔因藥物作用嗜睡、全身無力，於8月16日下午，待在宿舍房間內休息，並未上班，阿木明知她身體不適前往關心，進入她的房間後，見她躺於床上休息，呈現昏昏欲睡、意識不清狀態，乘機褪她下半身衣褲，指侵被害人得逞，小潔因無力反抗大哭，阿木方停止動作離去。經她報警處理。

阿木坦承進入小潔房間後，動手脫去被害人下半身衣褲，以手撫摸她的下體，但否認乘機性交犯行，辯稱「小潔說她身體不舒服，回到宿舍睡覺，後來我去問她要不要吃飯，她的精神狀況很正常，只是懶懶的不理人，我就坐在沙發椅上等她回答，準備要走的時候，順便問她有沒有結婚、有沒有男朋友」。

小潔回答說「沒有」，我再問她「我當妳男朋友好不好」、「我可以摸妳嗎」，她回說「嗯」表達同意後，我只有蹲在她床邊，撫摸她下體，並未指侵，過程中也從未到她的床上。法官不採信，認定阿木狡辯。

合議庭審酌，阿木與小潔為同事關係，彼此間以父女相稱，見她身體不適、全身無力，且宿舍並無其他同事而有機可趁，對被害人為性交行為，法紀觀念淡薄，對他人性自主決定權毫不尊重，並考量被告犯後否認犯行，迄未向她道歉或予以賠償，還辯稱小潔曾與其他人有性交易關係、本案是有人教導她要怎麼做等說詞，難認犯罪後態度良好，予以判刑。

男子阿木與小他20歲的女同事小潔以父女相稱，前年她生病注射服藥後，他前來探病趁機性侵害，被害人無力反抗大哭哀求，阿木始停止後離去，法官依機性交罪將他判刑3年6月。可上訴二審。圖／本報資料照
男子阿木與小他20歲的女同事小潔以父女相稱，前年她生病注射服藥後，他前來探病趁機性侵害，被害人無力反抗大哭哀求，阿木始停止後離去，法官依機性交罪將他判刑3年6月。可上訴二審。圖／本報資料照

宿舍 性侵

延伸閱讀

感覺睡覺被人摸 10歲女童驚見爺爺手機有她下體照

女學生搭捷運遭變態下體頂撞 北捷司機曝「一招」鎖定追人

按摩師付費請女同事為他按摩 趁機性侵判刑還賠30萬

21歲女狂傳百封裸照給70多歲女同事「想跟她撒嬌」

相關新聞

以父女相稱趁她服藥玷辱 女同事無力反抗大哭哀求

男子阿木（化名）與小他20歲的女同事小潔（化名）以父女相稱，前年她生病注射服藥後，他前來探病趁機性侵害，被害人無力反抗大...

這小王好兇！偷吃人妻被抓包 竟回嗆三字經

蕭姓男子與曾男妻子有染，傳Line給曾妻「我全身都是妳身上味道」，被曾男發現後傳訊息提醒「蕭兄，這樹林那麼大，你就偏找一...

框酒店小姐出場 男客遭控強制性交判3年4月

從事建設業的周姓男子，2019年到台北市一家酒店消費，半夜3時許框小姐出場，趁小姐陪同回家，把她強壓床上用手指挖下體，強...

感覺睡覺被人摸 10歲女童驚見爺爺手機有她下體照

新北一名10歲女童去年8月在家看電視看到睡著，醒來後感覺自己被人偷摸，暗地調查後，發現爺爺手機存有她的下體照，驚覺是爺爺...

獨／對美熟女蕾絲內褲絲襪「發洩」男一年後涉性侵栽了

一名身材火辣的美熟女去年1月接連在租屋處發現晾在公共曬衣間的蕾絲內褲、黑絲襪遭人噴濺淫穢物，摸起來黏稠且腥味難聞，報案後...

深夜在社區花圃性侵她 目擊者指證當下誤認情侶打野炮

台中市民蔣姓男子去年在某社區花圃，性侵害智障女子小蘋（化名），經攤販發現，蔣男才迅速離去，否認性侵害，證人攤販證稱「我見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。