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感覺睡覺被人摸 10歲女童驚見爺爺手機有她下體照

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名10歲女童去年8月在家看電視看到睡著，醒來後感覺自己被人偷摸，暗地調查後，發現爺爺手機存有她的下體照，驚覺是爺爺犯案，但由於第一時間未告訴大人，事隔2天又被侵犯拍照；新北地檢署偵辦此案，今依乘機性交、乘機猥褻和拍攝兒童猥褻照片等罪起訴女童的爺爺。

起訴指出，10歲女童第一次事在沙發睡覺時被爺爺偷摸，其因為察覺不對勁，所以暗地調查，最後在爺爺手機看到自己穿著內褲被拍照，且裙子與事發時是同一件，所以確定是爺爺犯案。她雖然知道是爺爺犯案，但當下因為太害怕，所以只把照片刪掉，未料會遭受二次傷害。

事隔2日晚間，女童與妹妹在房間睡覺，爺爺又趁2人熟睡之際摸上床，脫掉女童衣褲上下其手侵犯，並用手機拍其下體。當下，女童其實已經醒過來，但因為害怕，只能假裝睡覺，隔天醒來後，又在爺爺手機裡發現不雅照。

案發後，女童的爺爺自白犯行，供稱自己飲酒後好像有用手碰觸女童，但忘記是什麼時候的事情。

檢方調查，全案除了女童和爺爺的供詞，其他家人也有聽女童提過被侵犯拍照的事情，再加上女童下體深處採到的檢體也其爺爺DNA相符，全案今天偵結起訴。

新北一名10歲女童去年8月在家看電視看到睡著，醒來後感覺自己被人偷摸，暗地調查後，發現爺爺手機存有她的下體照，驚覺是爺爺犯案，但由於第一時間未告訴大人，事隔2天又被侵犯拍照。示意圖／Ingimage
新北一名10歲女童去年8月在家看電視看到睡著，醒來後感覺自己被人偷摸，暗地調查後，發現爺爺手機存有她的下體照，驚覺是爺爺犯案，但由於第一時間未告訴大人，事隔2天又被侵犯拍照。示意圖／Ingimage

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