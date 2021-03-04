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深夜在社區花圃性侵她 目擊者指證當下誤認情侶打野炮

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民蔣姓男子去年在某社區花圃，性侵害智障女子小蘋（化名），經攤販發現，蔣男才迅速離去，否認性侵害，證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，後來發現不對勁，大喴「你們在做什麼」制止，二審法官認蔣男所為惡劣，犯後狡辯無悔意，依加重強制性交罪將他判刑8年。可上訴三審。

蔣男犯後否認犯行，辯稱與被害人是自小多年舊識好友，他是應被害人要求親吻擁抱及抱至花圃，並無性交行為，法官勘驗監視錄影畫面及相關證人指證，認蔣男所辯不足採信。本件事證明確，犯行堪以認定。

合議庭審酌蔣男有竊盜、強制性交等前案紀錄，且其中強制性交案件前經法院判處有期徒刑3年6月確定，於12年前執行完畢，雖不構成累犯，然難認其素行良好，蔣稱需照顧重度殘障之姐，姐已70歲需他照顧，但他竟以強暴、恐嚇等手段為加重強制性交犯行，所為犯行惡劣，予以判刑，以示懲儆。

判決書指出，蔣男小蘋是中度智能障礙之人，去年3月26日凌晨，在中市區見她獨自在該處從事資源回收後正席地休息，先對小蘋表示要帶她去吃東西，經她表示「你走」後，他仍親吻她嘴巴、擁抱，並撫摸胸部及下體。

雖經被害人一再表示「不要」，並推他的手加以制止，他仍不予理會，將小蘋抱起逕帶往某社區入口花圃，強行性侵得逞，經在附近處收攤的攤販發覺有異，大喊「你們在幹什麼」，蔣男因受驚嚇停止性交行為後，快速離開現場。經被害人報警處理。

蔣男辯稱「我不知她智能障礙，我與她有正常聊天，且當時現場人、車均多，不可能有撫摸她胸部、下體，或指侵舉動，在花圃處也無性侵害被害人」。

被害人小蘋指證歷歷，且證人攤販證「我有目擊，地點在社區入口樓梯階上類似花圃處，當時約凌晨3、4時，該處甚暗，正確時間我沒看，我上階梯見及那人背後有腳，當時我站於那人身後，就看到做愛姿勢，女生的腳在男生背後，喊你們在幹什麼？男生原本做愛趴伏姿勢，就挺身不動不語，我以為是情侶打野炮」。二審認定蔣性侵犯行判刑。可上訴。

蔣男被控在社區花圃性侵害智障女子，他否認性侵害，但證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，二審將他判刑8年。圖／本報資料照
蔣男被控在社區花圃性侵害智障女子，他否認性侵害，但證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，二審將他判刑8年。圖／本報資料照

性侵 情侶 恐嚇

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