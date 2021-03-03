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新北隨機環抱女子持刀抵脖 男強盜400元又趁亂摸胸遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市男子陳彥廷，今年1月因欠債，竟當街隨機環抱女子，持刀抵住頸部喝令交錢，強盜400元得逞，又伸出狼爪摸胸才離開。陳搶錢又摸胸得逞，6天後再度犯案，在淡水區以同樣手法喝令女高中生交財物，這次女高中生尖叫，陳男放手離去。士林地檢署依照加重強盜等罪嫌起訴。

起訴指出，年僅21歲，曾當街猥褻女子下體遭判刑7月，去年執行完畢後，今年1月再度犯案，1月12日晚上9時許，陳男在新北三芝當街從後方環抱被害女子，拿出刀子抵住脖子，喝令「不要動、不要叫、交出錢」女子驚嚇不知所措，只能乖乖交出身上400元，陳男強盜等逞後又起色心，趁女子不及抗拒，伸手觸摸女子胸部猥褻。

1月18日，陳男再度犯案，這次從後方摀著一名17歲女高中生的嘴巴，另一手拿出刀子抵住脖子討錢，當下女高中生用手抓刀子並尖叫，陳男隨即放手逃離現場。警方獲報後循線在1月19日逮捕陳男到案，並在其淡水住處查扣作案用安全帽、連帽外套。

檢察官指出，根據被害女子、少女指證歷歷，並依照監視器畫面、機車、衣著等，認定陳男涉犯加重強盜罪、加重強盜未遂罪嫌，依法提起公訴，有關5年內再犯、對未成年犯罪等，建請依法加重其刑。

圖為示意圖。報資料照片
圖為示意圖。報資料照片

強盜 淡水

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