男子捷運月台性騷擾女乘客 北院判拘役40天

一名楊姓男子去年8月間2度在台北捷運月台觸摸女乘客下體恥骨處，台北地檢署依性騷擾防治法起訴。其中一名被害人與楊男和解撤告，另一件被判刑拘役40天，得易科罰金。可上訴。

楊男去年8月1日上午搭乘捷運板南線到忠孝新生站，下車轉乘中和新蘆線時，看到一名女子在月台上等候搭乘，竟乘女子不備之際，徒手觸摸女子恥骨處，旋即轉身離開，被害女子上前制止並請站務人員協助，由站務人員報警處理而查獲。

事隔2週後，楊男在去年8月14日上午捷運文湖線萬芳醫院站月台等候搭車時，看到另一名女子也在月台上等候搭車，竟站立在被害女子後方，突然伸手向前觸摸女子下體恥骨部位，被害女子驚覺後將楊男推開，並報警處理。

檢方偵辦時，楊男均坦承犯行，檢察官依性騷擾防治法將他起訴。其中，第一名被害女子在法院審理時與楊男和解後撤告，法官判決公訴不受理。

另一件性騷擾案，楊男在北院審理時拿出醫院的診斷證明書，指稱他罹患高血壓、高血脂、雙眼白內障、雙眼青光眼及帕金森氏症等疾病。

法官認為楊男的性騷擾行為雖造成被害女子心理陰影及恐懼，但考量他犯後坦承犯行，以及罹患多種疾病，判決拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。