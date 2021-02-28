快訊

一張圖看天氣！下周兩度變天 北台這天起轉濕涼

妙齡女告網友性侵描述詳細 檢警查無實證不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市19歲蔣姓男子透過IG與妙齡女子互加好友，去年7月間2人約好見面，蔣男前往女子的觀音區租處，見房門未鎖進入，不顧女子抗拒，隔衣摸胸、摸下體後，竟強脫女子衣褲拍攝下體，恫嚇「不發生性行為就將照片傳出」，並不理會女子掙扎哭喊強制性交得逞，她友人報警逮捕蔣男，蔣否認性侵、辯稱2人合意，桃園地檢署表示，無積極證據足認蔣男犯行、罪嫌不足，偵結妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

該女子指稱，蔣男與她利用IG互加好友，去年7月11日，蔣搭計程車到她的觀音租處，見房門未鎖進入，不顧她拒絕強摸她胸部、下體，強脫衣褲拍攝下體，恫嚇她不性交京將照片傳出，也不顧她掙扎、哭喊拒絕，對她強制性交得逞，逼她標註愛心貼圖，她事後在廁所向林姓友人求救。

蔣男辯稱，是該女子說要與他在一起，在IG標註男女朋友，當天問他要不要去女子租處，他才搭計程車去女子租處睡覺發生性行為，事後他還幫忙打掃房間，之後警察來了，查看他手機也無女子私密照片，他否認性侵。

檢警調查，警方據報持檢方開立拘票前往逮捕蔣男，在房間未見掙扎打鬥痕跡，該女子神情冷靜無異狀、房間亦未找到保險套，鄰居亦稱未聽見女子房間吵架、呼救聲音，不過醫院驗傷該女子處女膜有陳舊性裂傷，疑似性侵驗傷診斷書。

桃檢表示，該女子若不願蔣男到租處，可鎖門拒絕與蔣男見面，女子租處旁均有住戶，女子可在樓梯口、房門處呼喊求救，女子手機亦未被蔣強行拿走，與林姓友人傳訊還叫友人不要報警，女子舉措有違常情，雙方是否合意性交各置一詞，無積極證據足認蔣男犯行，認其罪嫌不足，偵結妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

桃園市女子提告IG認識蔣男強制性交得逞，檢方偵結蔣男罪嫌不足，妨害性自主罪嫌不起訴處分。示意圖／報系資料照
桃園市女子提告IG認識蔣男強制性交得逞，檢方偵結蔣男罪嫌不足，妨害性自主罪嫌不起訴處分。示意圖／報系資料照

性侵 計程車

延伸閱讀

「手指插入肛門」 妙齡女怒告整復師 稱喬尾椎未性侵

前美奧運體操金牌教練被訴人口販運性侵 自殺亡

新北衛生局女職員墜樓扯出性侵疑雲 家屬聲請再議爭公道

少女遭性侵卻無激烈情緒？還問「是否須避孕」判他無罪

相關新聞

妙齡女告網友性侵描述詳細 檢警查無實證不起訴

桃園市19歲蔣姓男子透過IG與妙齡女子互加好友，去年7月間2人約好見面，蔣男前往女子的觀音區租處，見房門未鎖進入，不顧女...

大叔告白麵包店正妹被拒 變跟蹤狂隔窗看她健身勾勾纏

台中市陳姓男子是工人，他愛慕年紀小10多歲的麵包店陳姓女員工，從去年5月間就多次到陳女任職的麵包店內告白，遭陳女明確拒絕...

男藏捷運站旁樹叢脫褲露下體 檢不起訴：沒公然上街

盧姓男子去年12月疑似在北市北投區當街脫掉褲子裸露生殖器，警方獲報到場，在樹叢內發現盧把褲子脫到腳踝處坐在地上，全案依照...

北市男性遭性侵 青少年受害多

性侵案層出不窮，不分性別。北市議員汪志冰發現，北市男性遭受性侵害案件數連4年增長，且青少年受害件數連6年居各年齡層之冠，...

見室友女友未穿胸罩 保全男乘機偕油還辯遭「仙人跳」

見室友女友未穿胸罩，獨自在房間睡覺，擔任保全員傅姓男子乘機偕油被抓包，還辯遭「仙人跳」，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑一年...

「手指插入肛門」 妙齡女怒告整復師 稱喬尾椎未性侵

新北市整復師徐姓男子去年以侵入性治療行為替一名年輕女子治腰痛，因難耐疼痛，當場翻臉，怒報警提告。徐男雖有整復師證書，並無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。