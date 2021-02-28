妙齡女告網友性侵描述詳細 檢警查無實證不起訴

桃園市19歲蔣姓男子透過IG與妙齡女子互加好友，去年7月間2人約好見面，蔣男前往女子的觀音區租處，見房門未鎖進入，不顧女子抗拒，隔衣摸胸、摸下體後，竟強脫女子衣褲拍攝下體，恫嚇「不發生性行為就將照片傳出」，並不理會女子掙扎哭喊強制性交得逞，她友人報警逮捕蔣男，蔣否認性侵、辯稱2人合意，桃園地檢署表示，無積極證據足認蔣男犯行、罪嫌不足，偵結妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

該女子指稱，蔣男與她利用IG互加好友，去年7月11日，蔣搭計程車到她的觀音租處，見房門未鎖進入，不顧她拒絕強摸她胸部、下體，強脫衣褲拍攝下體，恫嚇她不性交京將照片傳出，也不顧她掙扎、哭喊拒絕，對她強制性交得逞，逼她標註愛心貼圖，她事後在廁所向林姓友人求救。

蔣男辯稱，是該女子說要與他在一起，在IG標註男女朋友，當天問他要不要去女子租處，他才搭計程車去女子租處睡覺發生性行為，事後他還幫忙打掃房間，之後警察來了，查看他手機也無女子私密照片，他否認性侵。

檢警調查，警方據報持檢方開立拘票前往逮捕蔣男，在房間未見掙扎打鬥痕跡，該女子神情冷靜無異狀、房間亦未找到保險套，鄰居亦稱未聽見女子房間吵架、呼救聲音，不過醫院驗傷該女子處女膜有陳舊性裂傷，疑似性侵驗傷診斷書。