捷運上對美籍女子襲胸 男子判4月徒刑

一名陳姓男子去年搭乘捷運時對車廂內一名美國籍女子襲胸後，又跟蹤女子下車。女子不堪其擾報警處理。檢方依性騷擾防治法起訴陳男。台北地院審理後，判陳男4月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男於去年3月15日搭乘台北捷運，列車行駛到大安森林公園站時，一名美國籍女子進入車廂內，陳男刻意更換座位到女子旁邊就座，等到列車行駛到中正紀念堂站，陳男於起身下車時刻意從女子面前經過，並以左手觸摸女子胸部。

陳男下車後，隨即又上到同一列車，跟蹤女子到雙連站下車。女子不久後發現陳男，轉頭喝斥陳男並報警處理。警方調閱監視器畫面，循線查獲陳男身分。台北地檢署依性騷擾防治法起訴陳男。

陳男在偵審時辯稱，他看到女子是外國人，想跟女子認識，練習英文，所以才一直跟著對方。陳男否認襲胸，表示可能因為包包不小心碰到女子胸部才被誤會。

法院勘驗車廂內錄影畫面，發現陳男的包包並未碰觸到被害女子，且當時車廂內沒有人站著，陳男下車的空間很大，沒有因為乘客過多造成擦身而過不慎碰觸的可能。

另外，被害女子表示當時覺得被冒犯了，感到很難過，坐在位置上忍住不哭，之後從雙連站下車，發現陳男還跟蹤她，對陳大喊不要跟著她。她事後只要單獨跟其他男生在電梯或捷運，都會覺得害怕，也曾經做過噩夢。

陳男辯稱如果女子如果覺得被性騷擾，為何不當場反應。法官認為，被害女子是外籍人士，在台灣語言不通，突然被觸摸胸部，深感錯愕與驚恐，在情緒未平復前，不知如何在語言不通的環境下當場求救，符合常情。

法院審理後認為，陳男為逞一己私慾，在捷運車廂內，趁機觸摸語言不通的外籍女子胸部，毫不尊重他人身體的性自主權，對被害人心靈相當程度的傷害，判決有期徒刑4月，得易科罰金。全案可上訴。