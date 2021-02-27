學弟感疼痛沖澡有血跡 學長被依乘機性交判刑

就讀大四的陳男去年與學弟阿隆（化名）至酒吧，阿隆飲酒過量嘔吐不省人事，經陳騎機車載阿隆離去，一同返回阿隆住處，陳趁機性侵阿隆得逞，被害人清醒後感到肛門疼痛，沖澡後發現留有血跡，始察覺有異報警處理，台中地院依乘機性交罪將陳男判刑3年8月，可上訴二審。

陳姓大學生否認犯行，辯稱「我跟阿隆都有喝酒，阿隆喝很醉，在酒吧裡跟外面都有吐，我沒有辦法把他丟在路邊不管，所以騎車載阿隆回到他的住處，由於阿隆吐在自己身上，所以我有詢問他是否要沖澡，經他的同意後，我就幫他脫下上衣及外褲，至於內褲則是阿隆自己脫下，在沖澡過程中，他說屁股不舒服，希望我可以到外面去，所以我就留他一人在浴室」。

「但是我走出浴室後，因為酒氣上來有些微醺，就在阿隆房間內自慰，之後因為發現他一直沒有從浴室出來，就進去浴室察看，才發現他倒在地上，而且他還說不舒服，我因為擔心他在浴室期間可能有傷害到自己，就將他扶到床上，並把他的腳抬起來檢視有無傷口，當時確實有看到一點點血跡，我就隨手拿一張衛生紙幫他擦拭，可能因此不慎拿到自己先前使用過的衛生紙」。

不過，阿隆內褲經送刑事警察局檢驗出有陳男的精子細胞，足認陳的生殖器直接或間接碰觸被害人所著內褲底層之客觀事實，亦可作為被害人指訴其於案發當日遭陳生殖器插入肛門的證據。

合議庭認為，陳男倘若僅是單純在案發地點自慰洩慾，則生殖器自無可能碰觸被害人肛門部位，以致被害人內褲底層檢出陳男精液。陳辯自慰後使用過不潔衛生紙擦拭阿隆肛門，與常情有違。

判決書指出，陳男與阿隆為同校學長、學弟關係，去年6月25日凌晨，2人至酒吧喝酒，阿隆因飲酒過量以致嘔吐且不省人事，陳男遂騎機車搭載阿隆離開酒吧，並於同日清晨一同返回阿隆中市沙鹿區租屋處。

未料，陳男見阿隆如廁後未著褲子躺於床上，且處於泥醉狀態而不能抗拒，遂認有機可乘，性侵害阿隆得逞，並於同日上午9時28分，騎乘機車離開阿隆的租屋處。被害人阿隆清醒後感到肛門疼痛，且於沖澡後發現留有血跡，始察覺有異而報警處理。