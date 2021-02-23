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武術狼師又性侵少女！逼笑拍下性愛影片 法院判7年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

施姓武術老師，2019年間假冒女生，上網約喜歡同性的少女至摩鐵性侵，並強拍性侵過程，恐嚇不配合就散布裸照，遭判處10年徒刑定讞。施男落網後，警方發現他手機還有另名13歲少女的性愛影片及裸照，再度依法送辦，今天士林地院依對未滿14歲少女性交、拍攝性愛影片、裸照等罪，判處應執行7年徒刑。

2019年間施男在網路上假冒女網友，認識喜歡同性的少女，以假身分騙少女到摩鐵性侵，逼迫少女說「我最騷我最欠幹」等語，又以強暴手段拍下性侵過程，最後恐嚇威脅不從就散布裸照，遭認定犯成年人故意對少年犯強制性交、以強暴使少年被拍攝性交行為電子訊號，應執行10年徒刑定讞。

判決指出，施男落網後，警方從他的手機發現另一名13歲被害少女，手機存有23張少女裸照及5段與施男性交影片，移送法辦。施男在2019年1月間，約少女至超商，把人帶往殘障廁所，要求少女全裸坐在馬桶，拍下全裸照片。同年2月，施男再度約少女至台北市一家旅館，在房內性侵少女並拍下裸照及性愛影片。

被害少女證稱，施男拿照片威脅若不配合，就把上網公開裸照，指控在超商廁所遭性侵、拍照，又在旅館再度遭侵害；拍照過程施男「一直叫我笑」，媽媽打電話來還不准接電話。

合議庭認為，影片內少女大聲質疑「你不是說你要刪掉」，性行為中面對鏡頭回答施男問題等，難認處在脅迫而性行為並遭拍攝影片之狀況，照片、影片應是拍照擺姿勢，且還有微笑表情，照片無晃動，事發少女又傳裸照給其他人，不認為被告以脅迫方式拍攝猥褻照片，不採信少女說詞。

合議庭審酌，施男明知少女年紀尚輕，心理發展、判斷力皆未成熟，為滿足慾望對未滿14歲少女性交、拍攝少女猥褻、性交影片等三罪，分別判處4年2月、2年、2年2月徒刑，應執行有期徒刑7年。可上訴。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

裸照 性侵

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