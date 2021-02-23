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男性侵女判4年 最高法院：未求救不代表同意

中央社 / 台北23日電

楊姓男子被控性侵前女友，二審判刑4年。楊男辯稱女子未求救，但最高法院認為，沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意，不能以未求救合理犯行，日前駁回楊男上訴，全案定讞。

全案起於民國107年間，楊姓男子多次以散布裸照要脅前女友外出見面，女子迫於無奈與楊男會面，遭楊男搶走手機，在車內性侵得逞；女子返家5日後報警，一審屏東地方法院依強制性交罪，判處楊男有期徒刑4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，楊男仍否認犯行。

二審認為，案發時兩人獨處狹窄汽車內，男子具體型、力量的生理優勢，難以要求女子大聲呼救作為解圍的唯一手段，且女子因與男子婚外情，分手後又頻遭威脅，遭性侵後擔心婚外情一併曝光，難以期待女子立即報警，仍認定男子罪證明確，判刑4年。

楊男上訴最高法院，辯稱案發地並非人煙絕跡之處，若被害人遭強制性交，為何不對外求救，事後也未立即報案及保全證據，顯見被害人是自願發生性行為，二審未詳予審酌，即認定成立犯罪，自屬違法。

最高法院認為，「性自主決定權」即「性同意權」，意指任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，絕對是「說不就是不！」、「她（或他）說願意才是願意！」、「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」

最高法院指出，排除未滿16歲、心智障礙等情況，要求性主動的一方有責任確認對方在「完全清醒」的狀態下「同意」；因此，對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意。

最高法院判決也指出，不得將性侵害的發生歸咎於被害者個人因素或反應，或指摘被害人何以不當場求救、立即報案、保全證據，卻忽視加害者在性行為發生時是否確保對方是在自願情況下的責任。

判決指出，二審判決認定並無違誤，楊男上訴仍無視被害人並非「自願地」參與性交行為，漠視「性自主決定權」，應予駁回，全案定讞。

性侵 性行為

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