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變調春酒 前立委辦公室主任猥褻性侵女記者判7年

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，去年（2020）3月間被2名女記者指控性侵，今天被新北地院依強制猥褻、強制性交等罪判刑7年。 示意圖／ingimage
前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，去年（2020）3月間被2名女記者指控性侵，今天被新北地院依強制猥褻、強制性交等罪判刑7年。 示意圖／ingimage
前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，去年3月間被2名女記者指控性侵，其雖矢口否認，辯稱遭對方仙人跳並反控誣告，但說法未獲採信，今天被新北地院依強制猥褻、強制性交等罪判刑7年。

判決指出，張書維前年2月22日中午邀約某電視台女記者參加春酒聚會，見對方帶女記者B一同前來，酒席後又提議到KTV續攤，接著趁包廂沒有其他人的機會，先後趁合唱機會對2人摟肩襲胸和掀裙摸臀，即便2人出聲制止，他仍不以為意，繼續犯案，甚至將女記者A帶到汽車旅館性侵。

張男不但大力扯掉女記者A的衣褲，還不顧對方哭喊「我生理期來」，強押對方頭部逼口交，事後想要硬上，但因為無法勃起作罷。

審理時，張男否認犯行，辯稱KTV內只有自然的男女互動，而且事發之前，已經有約女記者A去汽車旅館開房間，只有全裸滾床單，對方也沒有拒絕，但後來因為酒醉睡著都不記得了。

法院調查，案發之前，女記者A和張男僅因公務見過1、2次面，女記者A何女記者B同意去KTV續攤，應是基於培養人脈的應酬，並非與張男有曖昧情愫。此外，女記者A事後也曾質問女記者B為何丟下她先走，顯見她並不願意與張男獨處。

此外，女記者A當天正值生理期，有醫院疑似性侵診斷可證，依照常情，她不可能會同意與張男發生性關係。而且計程車司機也證稱女記者A帶張男離開KTV時是說「回新莊」，是張男表示「去汽車旅館」，2人還爭執了一陣子，最後是張男說聽他的、女記者沒有說話，車才開到旅館。

法院再查，女記者A是因為一時尿急才跟張男一起進入旅館房間借廁所，只能證明她警覺性不足，不能證明她有意與張男發生性關係，最後仍以2次強制猥褻和1次強制性交論罪。

法院認為，張男犯行導致2名女記者身心受創嚴重，甚至無法再從事新聞工作，但他仍矢口否認，更開記者會指控對方仙人跳，造成二度傷害，考量其犯罪情節和犯後態度，應嚴厲譴責。

KTV 汽車旅館 性侵

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