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與少女同車躲雨起色心 襲胸臀吃豆腐被判刑還要賠10萬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子與14歲少女在車內躲雨，趁坐後座的她往前傾為手機充電時，拍打她的臀部並襲胸。少女挨到下車，見到友人情緒失控，並告張男性騷擾。基隆地院依性騷擾防治法判張4月徒刑；張不服並上訴。少女另提刑事附帶民事求償，基隆地院審結，認定張的行為侵犯、剝奪被害少女身體自主權，判賠10萬元。全案可上訴。

判決指出，張男透過臉書認識被害少女，去年7月19日凌晨少女與朋友聚會結束，因不想落單，聯絡張載她去晃晃，或到便利商店坐一下。張騎機車來載少女，後因下雨，載少女到長庚附近停車場張的轎車内躲雨。

兩人同車時，張坐駕駛座，少女坐右後座。少女因為手機快沒電了，身體靠往駕駛座中間要接線路充電時，張用手拍打少女臀部，並用手機查閱少女臉書，放大她的胸部。張試圖將少女的臉靠向自己臉邊時，少女掙脫，張乘機撫摸少女胸部。

少女傳訊息告知賴姓友人被張性騷擾，並要求張載她到市中心一家超商與賴會合。少女下車後因驚慌情緒失控，如精神異常般 又哭、又笑、又叫。友人打「119」求助，消防人員 通報員警到場處理。少女的父母接獲警方通知，得知女兒受辱提告。

張男辯稱，當晚是少女主動叫他去找她，兩人在車上時他玩手機遊戲，被害少女在後座滑手機，兩人在車上沒有肢體接觸，否認性騷擾。

法官當庭勘驗員警密錄器影像內容，對照被害少女及證人證詞，認定張男乘被害少女不及抗拒，觸摸她的臀部、胸部，判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。

少女及家長提起刑事附帶民事訴訟，以少女被張侵害，對人格發展造成影響，承受莫大精神痛苦，請求張男賠償精神慰撫金10萬元。張男經法院合法通知，言詞辯論期日未到場，也未提出書狀聲明及陳述。

法院審結，認定少女求償有據，審酌兩造學歷、財力及收入狀況，並考量少女遭逢侵權行為，已如心智發展、人格養成負面印記，求償10萬元未逾合理限度判准。

基隆市張男對同車的少女拍臀、襲胸，被法院刑事庭依性騷擾防治法判刑4月；民事庭另判張應賠償少女10萬元。示意圖／Ingimage
基隆市張男對同車的少女拍臀、襲胸，被法院刑事庭依性騷擾防治法判刑4月；民事庭另判張應賠償少女10萬元。示意圖／Ingimage

性騷擾 基隆 民事訴訟

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