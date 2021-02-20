渣男想要加油站廁所指侵女友 猴急硬上不成挨告起訴

桃園市19歲朱姓男子去年6月間騎機車載女友外出，他在中壢某處加油站時竟一時性起要求女友「嘿咻」被拒，竟恫嚇女友不配合將讓她退學，更強拉女友到廁所，不顧女友反對，強行親吻女友胸部、撫摸下體猥褻後，強脫女友內褲手指性侵得逞，他女友驗傷提告，朱男否認硬上性侵，桃園地檢署今天偵結，將朱男依強制性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，朱男與同校女生交往為男女朋友，去年6月23日晚間，朱騎機車搭載女友外出，行經中壢區某加油站加油，突然向女友說「我想要」等語，遭女友婉拒「不要」，朱竟強拉女友加油站廁所，掀開女友上衣親吻胸部及撫摸女友下體猥褻，性起強脫女友內褲，先用手指性侵，未料硬上未果，最後要求女友手淫射精完事，女友事後不甘受辱，到醫院驗傷提告。

朱男供稱，他載女友外出，到該加油站上廁所，否認強拉女友進入廁所，並辯稱未違反女友意願下，用手指進行性交等語。他女友反駁表示，朱恫嚇要讓她退學，逼她就範，她在過程說「不要」，並將朱推開卻仍遭性侵得逞。