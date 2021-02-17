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國中視聽教室成性愛場所 國樂團男師染指15歲少年被訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣某國中國樂團社團老師，去年9月起在學校視聽教室等處，疑對指導的國三男學生口交、不當性行為，被男學生母親發現後報警，檢察官偵查終結後，依刑法對14歲以上未滿16歲男子性交罪嫌提起公訴。

校方表示，該男子去年10月已被解聘離職，學校也對受害學生提供相關輔導機制，但家長未接受，校方將持續關懷學生，並對所有學生宣導正確性觀念。

據了解，該男子在國樂界風評甚佳，不僅積極指導學生國樂，也相當重視品德教育，事件爆發後，校長、老師都震驚不已，不敢置信，也立即啟動校內調查。

起訴書指出，46歲男子為15歲少年國中國樂社團老師，少年就讀國一加入國樂社後，受到男子照顧因而熟識，去年9月17、19日，男子在少年就讀國中的視聽教室內階梯椅子處及車內為少年口交、並以手指性侵；男子去年10月又2次在少年就讀國中視聽教室和少年相互口交、做不當性行為。

少年的母親去年10月中旬，發現少年手機中有和男子相互討論性感受心得、文字對話，還有雙方互傳自拍生殖器等特寫照片，驚覺有異、報警處理。

檢警偵訊時，男子坦承知道少年未滿16歲，也承認雙方訊息往來、對話紀錄，及互拍生殖器特寫照片但否認對少年性行為等犯行。

檢察官認為，男子對年紀堪為其兒子，懵懂的男學生染指性交，對少男身心發展影響甚鉅，且犯後全盤否認、毫無悔意，行為涉犯刑法227條第3項，對14歲以上未滿16歲男子性交罪嫌，4次犯行應分論併罰，建請各量處2年徒刑並從重執行。

男子對15歲少年性交，嘉義地檢署檢察官偵查終結，依法起訴。記者卜敏正／攝影
男子對15歲少年性交，嘉義地檢署檢察官偵查終結，依法起訴。記者卜敏正／攝影

國樂 性行為

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