國中視聽教室成性愛場所 國樂團男師染指15歲少年被訴

嘉義縣某國中國樂團社團老師，去年9月起在學校視聽教室等處，疑對指導的國三男學生口交、不當性行為，被男學生母親發現後報警，檢察官偵查終結後，依刑法對14歲以上未滿16歲男子性交罪嫌提起公訴。

校方表示，該男子去年10月已被解聘離職，學校也對受害學生提供相關輔導機制，但家長未接受，校方將持續關懷學生，並對所有學生宣導正確性觀念。

據了解，該男子在國樂界風評甚佳，不僅積極指導學生國樂，也相當重視品德教育，事件爆發後，校長、老師都震驚不已，不敢置信，也立即啟動校內調查。

起訴書指出，46歲男子為15歲少年國中國樂社團老師，少年就讀國一加入國樂社後，受到男子照顧因而熟識，去年9月17、19日，男子在少年就讀國中的視聽教室內階梯椅子處及車內為少年口交、並以手指性侵；男子去年10月又2次在少年就讀國中視聽教室和少年相互口交、做不當性行為。

少年的母親去年10月中旬，發現少年手機中有和男子相互討論性感受心得、文字對話，還有雙方互傳自拍生殖器等特寫照片，驚覺有異、報警處理。

檢警偵訊時，男子坦承知道少年未滿16歲，也承認雙方訊息往來、對話紀錄，及互拍生殖器特寫照片但否認對少年性行為等犯行。