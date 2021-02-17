聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中視聽教室成性愛場所 國樂團男師染指15歲少年被訴
嘉義縣某國中國樂團社團老師，去年9月起在學校視聽教室等處，疑對指導的國三男學生口交、不當性行為，被男學生母親發現後報警，檢察官偵查終結後，依刑法對14歲以上未滿16歲男子性交罪嫌提起公訴。
校方表示，該男子去年10月已被解聘離職，學校也對受害學生提供相關輔導機制，但家長未接受，校方將持續關懷學生，並對所有學生宣導正確性觀念。
據了解，該男子在國樂界風評甚佳，不僅積極指導學生國樂，也相當重視品德教育，事件爆發後，校長、老師都震驚不已，不敢置信，也立即啟動校內調查。
起訴書指出，46歲男子為15歲少年國中國樂社團老師，少年就讀國一加入國樂社後，受到男子照顧因而熟識，去年9月17、19日，男子在少年就讀國中的視聽教室內階梯椅子處及車內為少年口交、並以手指性侵；男子去年10月又2次在少年就讀國中視聽教室和少年相互口交、做不當性行為。
少年的母親去年10月中旬，發現少年手機中有和男子相互討論性感受心得、文字對話，還有雙方互傳自拍生殖器等特寫照片，驚覺有異、報警處理。
檢警偵訊時，男子坦承知道少年未滿16歲，也承認雙方訊息往來、對話紀錄，及互拍生殖器特寫照片但否認對少年性行為等犯行。
檢察官認為，男子對年紀堪為其兒子，懵懂的男學生染指性交，對少男身心發展影響甚鉅，且犯後全盤否認、毫無悔意，行為涉犯刑法227條第3項，對14歲以上未滿16歲男子性交罪嫌，4次犯行應分論併罰，建請各量處2年徒刑並從重執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言