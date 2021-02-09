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網路發性侵妹妹幻想文 網友被罵反告他人妨害名譽

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年輕男子昨晚在PTT八卦版，以「妹妹把小肉豆藏在尿尿的地方」為題，發表一篇疑似性侵胞妹的文章，引來網友撻伐，有網友留言罵「戀童癖」等語，該名男子昨晚前往警局告2名網友妨害名譽，警方調查，提告男子沒有妹妹，只有一名學齡前的姪女，與文中國小妹妹不符，報案男子稱文章為虛構，全案將通知另外兩名網友後，依妨害名譽罪函辦。

據查，涉發布爭議文章的男子年約20多歲，昨天在PTT八卦版，以「妹妹把小肉豆藏在尿尿的地方」為題發文，內文描述自己與妹妹的親密互動，引來網友撻伐，有網友痛罵「戀童癖」、「低等生物」等語，後來發文男子將文章刪除，並到警局控告兩名留言的網友妨害名譽。

第三警分局獲報後調查，發現提告男子並無妹妹，只有一名學齡前的姪女，與文章中讀國小的妹妹不符，該名男子也自稱文章為杜撰，非事實，但男子認為留言的網友已涉公然侮辱，因此提出告訴，全案經受理後，將通知被告的兩名網友到案說明，全案將依妨害名譽罪函辦。

律師林柏宏表示，在網路發表文章是言論自由的一部分，不論是內容虛構或真實，都受到憲法言論自由的保護，但要注意到內容是否有恐嚇公眾、教唆犯罪，違反公序良俗，若都無上述情形的話，就沒有構成違法，另外提供網友發表文章的平台管理者，也有監督管理的責任。

林柏宏說，另外發文留言批評的網友，若以為文章內容是真實狀況，而發表個人看法，主觀上沒有妨害名譽的意圖，就不構成刑責，另外刑法311條也明定，「對於可受公評之事，而為適當的評論，不罰」，但若超過適當評論範圍，達成人身攻擊程度，就可能違法。

台中市一名年輕男子昨天在PTT發表亂倫的虛構文章，引來網友撻伐，男子昨晚提告兩名留言網友，還在網路貼出報案三聯單。圖／摘自PTT八卦版
台中市一名年輕男子昨天在PTT發表亂倫的虛構文章，引來網友撻伐，男子昨晚提告兩名留言網友，還在網路貼出報案三聯單。圖／摘自PTT八卦版
台中市一名年輕男子昨天在PTT發表亂倫的虛構文章，引來網友撻伐，男子昨晚提告兩名留言網友，還在網路貼出報案三聯單。圖／摘自PTT八卦版
台中市一名年輕男子昨天在PTT發表亂倫的虛構文章，引來網友撻伐，男子昨晚提告兩名留言網友，還在網路貼出報案三聯單。圖／摘自PTT八卦版

妨害名譽 台中市 PTT

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