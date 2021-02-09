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高中同學會喝太嗨 她慘遭「護花公差」辣手摧花
台北市1名女子到酒吧參加高中同學會，喝酒過量，慘遭男同學「撿屍」性侵，李姓男子被訴乘機性交罪。法院審理時李辯稱，女同學自願要口交，性交時也不反抗，否認犯罪，台北地院根據多名證人證述，認定李犯罪，判有期徒刑3年8月。可上訴。
李與被害人是高中同學，2019年3月9日晚間，2人與其他同學相約在台北巿中山區中山北路某酒吧聚會、飲酒，喝到第2天凌晨4時才散會。
檢察官指控，同學提議派公差，由李與被害人搭計程車各自回家，李攔下車後，沒有將被害人送回住處，反而將她帶回租屋處，趁她酒醉不醒讓她口交，並性侵得逞，被害人酒醒發現全身赤裸，李告訴她雙方有過性行為，被害人提告。
李辯稱，女同學上車後即睡著，但沒有完全癱軟，他記得女同學有幫他口交，2人有發生性關係，但否認性侵。
同學會中3名同學證稱，當天聚會李、被害人都喝得很多，都在廁所吐，但李表示可以護送被害人回家，所以把被害人地址傳給李。
被害人稱，離開酒吧前已不省人事，短暫恢復意識時，是在幫男生口交，還稱曾明顯感到生殖器被男人生殖器侵入；她說，酒醉後只剩下幾個印象，一是在酒吧射飛鏢，再來就是幫人口交，另記得有男人用生殖器插進她的性器官等。
法官綜合多數證述認為，酒吧打烊時被害人處於酒後不能抗拒狀態，不過，李仍具有一定意識及行為能力。
法官認為，李離開酒吧攙扶被害人上車、再攙扶她回到租屋處，可明顯察覺被害人處於意識不清狀態，李稱被害人無外傷可明雙方合意性交，但被害人既然酒醉無法表達意願，就算身上沒有外傷，也不能做為有利李的認定。
李辯稱，被害人案發時沒有立刻逃離或責難他，法官認為，被害人與李是認識7年的高中同學，她酒醒後先詢問狀況，確認後才提告，與常情相合，採信被害人說詞，判李有罪。
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