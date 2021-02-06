店長性侵傳播妹還稱和解書是黑道脅迫 法官不採信判刑

台中市某KTV陳姓店長，被控在店內包廂性侵傳播妹小蘋未遂，他否認性侵犯行，辯護律師稱小蘋的經紀人夥同黑道脅迫陳和解，認和解書無證據能力，法官勘驗監視影帶發現在場人無粗暴行為，未對陳暴力脅迫，認和解書具證據能力，台中高分院依強制性交未遂罪將陳男判刑2年。可上訴。

判決書指出，陳男在台中市某KTV酒店擔任店長幹部，於2019年7月4日清晨，邀傳播妹小蘋，至包廂與他喝酒、聊天，未幾，仗藉酒意，以左手勾搭坐於其左側的小蘋肩膀，竟詢問她可否為他口交，雖小蘋當場明確拒絕聲稱「不要！不行！」。

陳男仍以左手強壓小蘋頭部，對她施以強暴，迫使她屈身，並同時以右手解開所穿著牛仔長褲拉鍊掏出下體，欲脅迫她為他口交，然因小蘋伸手挺身掙扎堅持反抗終未得逞，陳男驚覺自己恐鑄大錯，起身如廁，被害人始趁隙離開包廂，事後報警。

陳男否認強制性交未遂犯行，辯稱「我有將左手勾搭坐於其左側小蘋肩膀，但僅有喝酒、聊天，並無其他舉動，無要求她為其口交，未有拉開褲子拉鍊掏出下體，亦沒有用左手強壓她頭部，只有輕打甲女頭部」。

辯護律師主張陳與小蘋所簽立和解書（和解金額為7萬元），是她經紀人於2019年7月10日夥同自稱「武哥」所屬5位黑道人士，前往KTV對陳施壓求償，陳受迫所簽立，屬私人不法取證，無證據能力。惟經法官勘驗監視錄影光碟，勘驗內容，僅能看見有多人進入KTV內，並與在場人士對話。

因監視錄影光碟並無聲音，無法得悉在場人士談話之內容，然該些進入KTV之人並無粗暴之動作，亦無對在場之陳男作出任何暴力脅迫之舉，難認陳男有何因遭脅迫而簽立和解書情事，因此認定和解書具證據能。