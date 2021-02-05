調查局「明日之星」強制猥褻女同事遭訴 律師：不合理

調查局前台北市調處外事站歐美組長陳秀銘，涉去年7月間餐敘、續攤廣告影音公司練唱室唱歌時，趁獨處機會將女調查官壓制沙發上強吻摸胸，女方奮力掙扎致脖子擦傷。女方就醫驗傷蒐證後申訴並經性平會函送偵辦，台北地檢署調查後，今依強制猥褻罪起訴。

陳秀銘委任律師呂朝章表示，被害人離開大樓時還跟陳秀銘一同搭乘電梯，而且還有說有笑，甚至被害人離開時，還打包現場的剩菜，顯然與一般被強制猥褻後急於逃離現場的行徑明顯不同，而且不合理，希望未來法院可以公正審判，還當事人公道。

檢方調查，去年7月20日晚間，陳男到六張犁「大富貴獨門料理」餐敘，之後赴某影音廣告公司練唱室續攤。事後，女方向調查局性平會申訴被性騷擾。性平會馬上立案調查，經兩次會議決議性騷擾成立，並將他調離主管職。

由於性平會認定成立，函送北檢偵辦。檢方查出，7月21日清晨，眾人到忠孝東路四段的廣告影音公司練唱室續攤，他趁其他人陸續離去，只剩他與女方獨處機會，抓住女方肩膀、壓在沙發上強吻。

女方用手擋住陳男嘴巴並用力推開，陳男還不死心，再次壓制女方，一邊從女方衣領伸手進去摸胸，一邊再次索吻。女方奮力抗拒，只親到脖子，過程中女方頸部、右手都有擦挫傷。離開後馬上驗傷並向友人抱怨、接受心理諮商治療。

陳男否認犯行，辯稱在晚餐後大夥一起續攤，自己有喝酒但意識清醒，結束離開時兩人搭電梯離開，自己找不到手機，女方還幫忙找，當時沒有異常情況，「就是真的沒有發生這種事情！」