聽新聞
test
0:00 / 0:00

約小模回家裸拍 攝影師遭控假藉「引導情緒」強撲硬上

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓攝影師被1名女模特兒控訴，邀約到家中外拍時假借引導情緒、要求全裸拍攝，卻強撲到她身上舌吻、指侵，事後控訴邱強制性交，檢方訊時，邱矢口否認，辯稱有經過女子同意沒有硬上；檢方審酌，女子無明顯外傷，僅有單一指術缺乏積極證據，認定邱嫌疑不足不起訴。

女子控訴，邱男（31歲）2019年11月10日透過臉書攝影社團，邀約她擔任模特兒外拍，雙方商談確認後由邱於12月1日，開車載她回龍潭的住家準備拍攝，但邱卻假借引導拍攝情緒名義，在屋內強撲到她身上，還舌吻她嘴唇、臉頰和下體。

女子還說，當時慘遭邱用手指指侵，並起身作勢要脫褲子，她嚇得起身躲到房間牆角，邱男這才作罷，事後報警對邱提告強制性交。女子友人有證稱，有聽她說被邱要求全裸拍攝。

檢方訊時，邱男堅決否認犯行，辯稱有徵得女子同意才摸下體、用手指性交；檢方勘驗2人對話，並無有關邱強吻、硬上或摸下體等訊息，且根據驗傷，女子頭臉、脖子四肢和肛門都沒有明顯外傷，有遭違反意願性侵仍有疑義。

檢方並根據刑事局鑑定，在女子下體、內褲都未採集到精子細胞，以前列腺抗原檢測也呈現陰性，沒有男性DNA，至於女子經性侵暨家暴防治中心檢測雖有創傷反應，但仍無法確認其前後因果關係。

檢方認為，全案僅有女子單一指述，欠缺其他積極客觀證據，認為邱男嫌疑不足偵結不起訴。

女子控訴擔任模特而被邱姓攝影師硬上，邱喊冤沒有違反她意願，檢方認為全案僅單一指述，予以邱不起訴。示意圖／ingimage
女子控訴擔任模特而被邱姓攝影師硬上，邱喊冤沒有違反她意願，檢方認為全案僅單一指述，予以邱不起訴。示意圖／ingimage

模特兒 性侵 裸拍

延伸閱讀

賈永婕被控肇逃 行車紀錄器拍下一切還清白

巷口逆向以車擋車催債 3男女被控妨害自由判無罪

昏暗旅館性侵女網友 男命1數到100才能走 強制性交起訴

遭控欠錢Keanna發聲明澄清　經紀人Rose再發文反擊

相關新聞

約小模回家裸拍 攝影師遭控假藉「引導情緒」強撲硬上

桃園邱姓攝影師被1名女模特兒控訴，邀約到家中外拍時假借引導情緒、要求全裸拍攝，卻強撲到她身上舌吻、指侵，事後控訴邱強制性...

酒店小姐參加毒趴被猛求歡 昏睡驚醒見男客壓在她身上

桃園楊姓男子帶1名陪酒小姐到汽車旅館參加毒趴，對方服用藥物昏昏沈沈，事前還交代楊「如果我睡著，不要對我怎樣」，但楊見她睡...

國小師20年前涉性侵學生遭解聘 提行政訴訟結局逆轉

高雄市某國小教師阿武（化名）遭控於民國89年期間趁學校校慶預演，對獨留教室的學生小真（化名）言語性騷擾、觸摸下體，校方性...

綠了！台男成全越妻開店夢 未料竟是幫築幽會巢

嫁來台灣的裴姓越籍新娘說服田姓丈夫幫她開店做小生意，事後把店面當成與同鄉蘇姓男子幽會的愛巢，結果婚外情因小孩童言童語曝光...

馬上風？人夫和女友人清晨私會 性行為到一半突然猝死

桃園廖姓人夫今清晨和1名張姓女友人到租屋處性交，未料過程中廖不明原因不適，表情痛苦後就昏倒在地上，張女嚇得報案求救，但經...

法庭cue生母作證！子毆父案超展開 母：當比丘尼時遭性侵才生子

羅姓男子與父親爭執，3天內接連拿磚頭、鋸子攻擊父親，被依殺人未遂罪起訴，新竹地院依傷害直系血親尊親屬罪判他4年2月徒刑。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。