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約小模回家裸拍 攝影師遭控假藉「引導情緒」強撲硬上
桃園邱姓攝影師被1名女模特兒控訴，邀約到家中外拍時假借引導情緒、要求全裸拍攝，卻強撲到她身上舌吻、指侵，事後控訴邱強制性交，檢方訊時，邱矢口否認，辯稱有經過女子同意沒有硬上；檢方審酌，女子無明顯外傷，僅有單一指術缺乏積極證據，認定邱嫌疑不足不起訴。
女子控訴，邱男（31歲）2019年11月10日透過臉書攝影社團，邀約她擔任模特兒外拍，雙方商談確認後由邱於12月1日，開車載她回龍潭的住家準備拍攝，但邱卻假借引導拍攝情緒名義，在屋內強撲到她身上，還舌吻她嘴唇、臉頰和下體。
女子還說，當時慘遭邱用手指指侵，並起身作勢要脫褲子，她嚇得起身躲到房間牆角，邱男這才作罷，事後報警對邱提告強制性交。女子友人有證稱，有聽她說被邱要求全裸拍攝。
檢方訊時，邱男堅決否認犯行，辯稱有徵得女子同意才摸下體、用手指性交；檢方勘驗2人對話，並無有關邱強吻、硬上或摸下體等訊息，且根據驗傷，女子頭臉、脖子四肢和肛門都沒有明顯外傷，有遭違反意願性侵仍有疑義。
檢方並根據刑事局鑑定，在女子下體、內褲都未採集到精子細胞，以前列腺抗原檢測也呈現陰性，沒有男性DNA，至於女子經性侵暨家暴防治中心檢測雖有創傷反應，但仍無法確認其前後因果關係。
檢方認為，全案僅有女子單一指述，欠缺其他積極客觀證據，認為邱男嫌疑不足偵結不起訴。
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