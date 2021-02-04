酒店小姐參加毒趴被猛求歡 昏睡驚醒見男客壓在她身上

桃園楊姓男子帶1名陪酒小姐到汽車旅館參加毒趴，對方服用藥物昏昏沈沈，事前還交代楊「如果我睡著，不要對我怎樣」，但楊見她睡著就脫褲硬上，對方醒來驚見楊壓在她身上慘遭性侵得逞，審理時楊辯稱2人是正常的親、抱，但法院不採信，依強制性交罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，楊男2018年4月30日到酒店消費點1名小姐坐檯陪酒認識對方，5月17日又點她並帶到汽車旅館參加毒趴，過程中楊不斷求歡，女子因而想要先離開，但因有服用現場梅片、笑氣不小心睡著，楊就偷脫她褲子性侵。

過程中女子突然醒來，驚見楊男壓在她上方就奮力抵抗，但楊不停止繼續硬上得逞，結束後女子嚇得逃近廁所內傳訊向朋友哭訴、求救，隨後再錄下質問楊男過程，並報警驗傷提告。

審理時，楊矢口否認有乘機、強制性交，辯稱和女子是正常的親、抱後發生性行為，過程中女子沒有說不要，結束後約20分鐘對方就說被他強姦。

女子證稱，自己當天是單純去坐檯沒有性交易，晚上還有上班、喝酒，近汽旅發現桌上有梅片、氣球和鋼瓶，因為自己已經2、3天沒睡，上班處又有些藥物，就有跟楊說「拜託我如果睡著，你不要對我怎樣好不好」，結果就遭楊硬上，手上還有瘀傷是被楊抓住壓在床上造成。

法院查，女子經驗血、採尿有鎮定安眠類藥物，可見她確實有服用藥物處於疲累想睡狀態，佐證楊男趁她睡著時性交後驚醒，驗傷也指出她雙手都有紅腫瘀傷，另女子是事後傳訊向友人說「我被客人硬上」，對方建議她要保存沾有精液物品，並錄下質問對話再去驗傷、提告。

另根據女子錄音，她質問楊男說「我從頭到尾是不是跟你說不想跟你睡？」「我願意我會哭嗎？」友人也說，當時接到女子電話她情緒激動一直在哭，有安慰她趕快去報警。