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國小師20年前涉性侵學生遭解聘 提行政訴訟結局逆轉

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市某國小教師阿武（化名）遭控於民國89年期間趁學校校慶預演，對獨留教室的學生小真（化名）言語性騷擾、觸摸下體，校方性平會106年接獲檢舉，調查後將阿武解聘，阿武不服提起行政訴訟；高雄高等行政法院根據行為時公務員懲戒法規範，認定行為後超過10年，解聘處分將不予追究，判處原處分撤銷。

判決指出，校方106學年度接獲檢舉，指阿武於民國89年擔任某班導師時，對小真有「當我的小老婆」、「耳朵吹氣、突然靠近臉部」、觸摸學生下體、自曝下體等言語及行為，因此召開性平會議，對阿武做出解聘處分，阿武提出申訴、再申訴皆遭駁回，提起行政訴訟。

小真接受訪談時提到，阿武習慣留幾位女學生在教室，當天卻只留她一人，當時阿武因車禍腿部骨折須坐輪椅，因此留在教室改考卷，卻對她做出性侵、性騷擾行為，校方性平會事後訪談得知，阿武之前就曾因對學生有不當行為，遭家長投訴自請離開學校。

阿武起訴主張，沒有對小真性侵害、性騷擾，且根據106年公務員懲戒法相關規定，自違失行為起超過10年者，即不予追究，即使他真的有做，距離案發時間也已超過時效，另外校方召開性平會通過該案處理建議，事前卻都未通知他提供書面陳述意見，調查程序上有重大瑕疵。

審理時校方辯稱，依104年公務員懲戒法立法理由，免除職務及撤職懲戒處分並未設行使期間限制，校方性平會調查期間也有請阿武口頭及書面陳述意見，最後決議提交教評會審議。

法院認為，教師法未規定解聘處分行使期間，恐有損教師權益及法秩序安定性，根據公務員懲戒法，阿武性侵害行為的解聘處分行使期間在99年間就到期，不得再予追究，而校方依法解聘的法條為104年修正、105年執行，有違法律溯及既往原則，因此判處阿武起訴有理由，撤銷原處分。

高雄市某國小教師阿武（化名）遭控民國89年對班級學生有性騷擾、性侵害等行為，高雄高等行政法院根據當時法條，判處撤銷校方解聘處分。圖／聯合報系資料照片
高雄市某國小教師阿武（化名）遭控民國89年對班級學生有性騷擾、性侵害等行為，高雄高等行政法院根據當時法條，判處撤銷校方解聘處分。圖／聯合報系資料照片

公務員 性侵 性騷擾

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