法庭cue生母作證！子毆父案超展開 母：當比丘尼時遭性侵才生子

羅姓男子與父親爭執，3天內接連拿磚頭、鋸子攻擊父親，被依殺人未遂罪起訴，新竹地院依傷害直系血親尊親屬罪判他4年2月徒刑。羅覺「判太重」上訴，高等法院今開庭，羅的生母聞訊也趕來「救兒」，還當庭自爆她年輕時是比丘尼，因遭羅父性侵「毀戒」才生下他，反批生父酗酒才導致父子不睦。

羅姓男子（25歲）有身心障礙，長期不工作，父親今表示「尊重司法」但希望判兒子輕一點，讓他早些復歸社會。審判長則提醒「那你要注意兒子精神狀況呀！」。

羅姓男子去年2月8日晚上9點時和父親起口角，他一氣之下拿起磚頭朝父親的頭砸下去，羅父頭部不僅挫傷、頭皮撕裂，甚至顱骨還骨折。2月10日傍晚，父子再度爭吵，這回羅不只拿重物擲丟父親，還拿一把鋸子對著他揮砍，羅父身上多處撕裂傷。

「我爸爸死了對我沒有好處」羅坦承攻擊父親，但否認有殺人之意，辯因父親拿東西砸人，他為了防身才撿鋸子亂砍，目的只是「讓他後退自己跌倒」。

新竹地院調查，羅自小被父親認領後就共同生活，第二次衝突是因朋友到羅家拜訪，並指責羅不應拿磚頭毆打父親，羅也不滿被父親要求打擾屋內，兩人只是細故口角，應不致有殺人動機。竹院認為，若羅真想弒父，以他年輕力壯又持拿鋸子可輕取老父性命，但他沒持續攻擊，難認定是要殺人。

羅不服一審判他4年2月徒刑，上訴高院。羅說，父親曾冒用他的名義買車，但父親沒有駕照還肇事，「全部事情我背」。羅父駁稱用兒子的名義買車是因可減免牌照稅，他當年酒駕撞了停放路邊的機車，車子並無毀損，還抱怨「孩子不能罵，他生氣會打人」，且兒子每月電話帳單上萬元，他卻不去工作，只會跟他借錢。詎料，羅聽到這話，當場罵父親「屁股啦！」。

學歷為高中結業的羅向法官說，未來想當「YouTuber」，還說看守所舍友還鼓勵他、要提供20萬資金合作拍1年影片，他打算將半額賠給父親。辯護律師表示，精神鑑定指羅有心智缺陷、精神障礙，他是因父親責罵才無法控制情緒，事發至今已1年，希望能交保、讓羅與生母共同生活。

羅的生母（56歲）原本坐在旁聽席，審判長發現她在檯下，請她就證人席作證。羅母一開口卻語驚四座，稱這孩子是遭羅父性侵生下，她現在想好好照顧兒子。羅母在26歲時即離婚，但與羅父不相干，錯綜複雜的關係令審判長一頭霧水。

羅母說「我曾經是比丘尼，在打掃庭院時被『毀戒』」，指遭羅父性侵後，只好跟隨羅父生活，後來懷了孕。但羅母稱因羅父酗酒，她不堪同居，還在婦產科時就帶著孩子跑了，直到孩子小學4、5年級時，兒子問「我爸爸是誰？」，她才帶兒子去見羅父。

因生父、生母無法相處，幾年後羅母再度離去，羅由父親帶大。但這段關係無法解釋羅何以傷害父親，審判長詢問羅母是否曾察覺兒子有狀況？羅母竟說兒子在幼稚園大班時就有「幻覺」，但因她「也有」，並不以為意。