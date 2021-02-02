16歲前女友找他訴苦 他床上安慰被起訴

基隆年約20歲的郭姓男子與找他訴苦的前女友發生性行為，事後被前女友控告性侵，郭男否認。基隆地檢署偵查後，認定郭與前女友當天有發生性行為，但未施以強暴、脅迫、恐嚇手段；但因郭的前女友未滿16歲，仍依妨害性自主罪嫌將他起訴。

郭姓男子與被害少女曾交往成為男女朋友，兩人分手後仍有聯繫。去年5月初，少女與現任男友吵架，情緒低落，到郭家找郭訴苦。過了幾天，少女控告郭男性侵。

郭男否認犯行，表示少女來找他那天，他的媽媽也在家。為了安撫少女情緒，曾與少進房間說話，但只對她拍背及擁抱安慰，並沒有發生性行為。