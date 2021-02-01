快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒店小姐出浴驚見百公斤變態男 忍陪洗澡給摸胸

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，當時1間房內小姐全裸走出浴室嚇得尖叫，周隨即掐脖推上床，小姐於是假裝示好「你要，我給你」，還一起洗澡，讓周摸胸部卸下警戒心，後來趁一起外出吃東西求救成功。高雄高分院二審依侵入住宅強制猥褻罪判6年，可上訴。

判決指出，家住澎湖的周姓男子（36歲）體重達百公斤，有妨害性自主、竊盜、強盜等前科，平時無業，他2018年12月底，路過一間酒店承租的馬公市三民路宿舍民宅，他見大門未上鎖便進入，並從201室偷走大門鑰匙。

周姓男子後來持續觀察宿舍人員進出，掌握作息，更看上住203室的小姐，2019年4月27日上午6點多，他帶著手套、開門闖入並走上2樓，聽到203室有吹風機聲音，又正巧沒鎖門，他一開門闖入，就和全裸走出浴室的小姐對眼。

小姐見狀嚇得尖叫，周姓男子便以優勢身材掐她脖子並推倒在床，整個人坐她身上，一手掐脖、一手摸胸，小姐為自保假裝改變態度，稱「我在酒店上班，你要，我給你」，周鬆手後，小姐再說「你身上髒髒的，我們先去洗澡」，周也趕緊脫光衣服，拉小姐進浴室。

當時周姓男子邊洗邊摸小姐胸部，小姐持續說話周旋，問「附近有監視器，不怕被抓嗎？」周回答「我住附近20幾年，哪裡有，哪裡沒有，我很清楚」，小姐再問「你怎知道我在家？」周也認「我觀察你很久，從你第一天來時就知道，什麼時候上下班都很清楚」，此話使小姐質問「為什麼要這樣」，周放軟道歉，反問「要不要當我女朋友？」小姐答，「我們先從朋友做起」。

當時兩人洗好走出浴室，小姐佯稱肚子餓，周姓男子不疑有他一起走出去吃土魠魚羹，小姐趁機向酒店幹部求救，經報警到場終於脫身。

周姓男子審理時承認摸胸部，但辯稱是想竊取財物，看到小姐後臨時起意而強摸胸部，並非本身就想猥褻，他也辯自己患精神疾病。

一審認定周姓男子為性侵小姐而闖入，另依醫院鑑定他雖患相關精神疾病，犯案前幾小時有喝酒，卻未達不能辨識行為能力，考量符累犯，未全認罪，判6年徒刑；上訴後，二審合議庭仍維持6年。

有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，對剛出浴的小姐摸胸猥褻得逞。示意圖／Ingimage
有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，對剛出浴的小姐摸胸猥褻得逞。示意圖／Ingimage

酒店 宿舍 猥褻

延伸閱讀

昏暗旅館性侵女網友 男命1數到100才能走 強制性交起訴

金山擁台灣密度最高的公共溫泉浴室

醫院出現惡狼性侵女實習生 女身心崩潰檢起訴色廚師

超節儉婆婆規定「洗澡站水桶內」 媳遇生理期未遵守被教訓

相關新聞

酒店小姐出浴驚見百公斤變態男 忍陪洗澡給摸胸

有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，當時1間房內小姐全裸走出浴室嚇得尖叫，周隨即掐脖推上...

昏暗旅館性侵女網友 男命1數到100才能走 強制性交起訴

林姓男子涉嫌相約女網友到北市南港一家旅館，在昏暗房間恐嚇女方「配合就不傷害」強制性交得逞，甚至為了脫身，要求女方在廁所從...

經紀人性侵旗下傳播妹 要點檯抵消她欠款判刑

經營傳播業的李姓經紀人，以旗下傳播妹小蘋向他借款欠2000元， 表示要點檯以抵銷她積欠的借款，強行性侵得逞，經被害人告訴...

逼國小男童自凟還口交 惡劣叔叔還全程自拍 遭起訴

新北市一名惡劣叔叔，趁帶就讀國小的姪子出門遊玩及教導功課的機會，多次要求姪子自凟，甚至幫口交，叔叔還趁機持手機將兩人猥褻...

影／婦彎腰挑菜遭店員摸臀 超市主管辯：他走路習慣

一名女子1月26日下午帶著3歲女兒，到內湖一家連鎖超市採買，在彎腰拿下排貨架的貨品時，感覺到疑似被經過的店員摸了臀部。事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。