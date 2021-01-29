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變態班主任硬扳女童雙腿摸下體 法院斥戕害心靈判10年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園羅姓補習班主任趁接送1名5歲大女童上下課時，多次脫她褲子摸下體，對方不舒服夾緊雙腿，卻遭硬扳開繼續猥褻，後來女童上廁所疼痛和母親訴說才曝光，女童並證稱「不喜歡師丈這樣」，羅則坦承不諱，法院痛斥他戕害女童心靈，依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判羅10年，可上訴。

檢警調查，羅男在楊梅某私立補習班當班主任，負責課業輔導、開車接送孩童，2019年8月至2020年5月間，羅趁著接送班上1名當時年僅5歲的大班女童，在下課時命她坐到右前座，還將她褲子脫下撫摸下體。

女童因感覺不舒服夾緊雙腿拒絕，羅仍硬扳開她的腳繼續猥褻，直到去年5月女童回家和媽媽說上廁所下體疼痛，對方詢問原因才驚覺小孩遇害。

檢方訊時，羅男對於強制猥褻均坦承不諱，女童也證稱，都稱呼羅男「師丈」，在去安親班的車上會被羅把位置換到旁邊，羅還脫她內褲摸尿尿的地方，不喜歡師丈這樣摸她，所以有把腳夾起來，但羅一直硬要摸，把她腳扳開。

另外，女童的母親也提出質問對方時，羅男的道歉影片、對話紀錄等，檢方認為羅犯嫌明確依法起訴。

法院指出，羅男無視女童年幼，心裡、人格發展尚未健全，竟朝她4次猥褻，戕害其心靈、兩性認知，客觀上並無足以引起一般同情之處，不予減刑。

法院審酌，羅從事補教業，本應善盡保護、教育之責，竟萌生淫念，對未滿7歲的女童強制猥褻，嚴重影響其身心健全，4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各判有期徒刑3年4月，應執行10年。

羅姓班主任多次摸女童下體，法院依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判他10年，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
羅姓班主任多次摸女童下體，法院依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判他10年，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

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