澎湖公車之狼企圖性侵 判3年6個月

有多次妨害性自主的前科犯蔡亨發，酒後企圖對搭公車夜歸的未成年少女性侵未遂。澎湖地方法院今天依性侵未遂案判處有期徒刑3年6月，全案得上訴。

澎湖地院在判決指出，蔡亨發於民國109年11月11日晚間7時在馬公觀音亭獨自飲用啤酒並小憩，酒醒後徒步閒晃，在晚間8時20分許前往馬公公車總站，見身穿校服、未滿18歲之少女候公車，基於對少年犯強制性交之犯意，尾隨一同等候並上車，坐在少女鄰座伺機而動。

在到達西嶼合界站時，蔡男尾隨少女下車，並趨前叫住少女抓住其肩膀，企圖拖往偏僻處性侵。少女不從反抗，蔡男將少女撲倒在地，少女在極力反抗下掙脫蔡男右手，並毆中蔡男頭部及大腿內側，男子惱羞成怒，毆打少女右臉頰，造成少女右耳與右上臂挫傷。

所幸適有澎湖縣政府警察局白沙分局員警吳聖仁、楊晉慶2人駕駛巡邏車途經該處，發現蔡男與少女拉扯行為，遂停車趨前查看了解，蔡男見警方事跡敗露因而未得逞，依刑法故意對少年犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年6月。