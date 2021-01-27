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醫院出現惡狼性侵女實習生 女身心崩潰檢起訴色廚師

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市某家醫院營養科36歲張姓廚師2019年7月間，見到某校實習女學生年輕可愛、個性害羞可欺，涉嫌分別在醫院地下停車場廁所及廚房內，2度性侵女學生得逞，受害女學生為此情崩潰、痛哭，並求醫診斷罹患焦慮症及創傷害壓力症候群後提告，桃園地檢署昨天偵結，將張男依強制性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，張男原先在桃園市某家醫院營養科任職廚師，張負責住院病患及醫護人員製作餐點，2019年7月15日中午，見某校到該醫院實習女學生內向、年輕可欺，利用機會將女學生約到醫院地下停車場見面，當下求歡被拒，卻不顧女學生抗拒、閃躲，竟強行將她抱進廁所內，親吻、撫摸女生身體、更強行褪去女生衣物，強壓頭部強迫女生口交及強制性侵得逞。

女學生受害後身心受創卻不敢聲張，張男見狀在隔天中午，趁女學生單獨前往醫院廚房取餐時，看見四下無人，更大膽將女學生強行拉到廁所內，不顧女學生抗拒，再度親吻、撫摸及褪去女學生衣物，再度強制性侵得逞。

女學生2度遭張男性侵後身心嚴重受創，找前男友訴說遭張男性侵過程，情緒崩潰、一再痛哭，女學生身心崩潰求醫診斷，發現罹患焦慮症及創傷後壓力症候群，女學生最後手繪遭性侵現場圖勇敢提告。

檢方複訊，張男坦承2度與女學生發生性關係，他承認當時女方說「不要、我要回去」，還在手機與女學生對話有女學拉拒性行為記錄。桃檢表示，檢察官調查相關佐證確實，偵結將張男依強制性交罪嫌提起公訴。

桃園市某醫院營養科張姓廚師在醫院內涉2度性侵實習女學生得逞，受害女學生崩潰、痛哭及罹患焦慮症及創傷害壓力症候群後，桃檢偵結將張男依強制性交罪嫌提起公訴。示意圖／ingimage
桃園市某醫院營養科張姓廚師在醫院內涉2度性侵實習女學生得逞，受害女學生崩潰、痛哭及罹患焦慮症及創傷害壓力症候群後，桃檢偵結將張男依強制性交罪嫌提起公訴。示意圖／ingimage

性侵

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