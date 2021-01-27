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無良父母！19萬賣2歲幼女抵債 買主還性侵8歲長女

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

打零工的男子阿正（化名）與妻子小蘋（化名）育有3名年幼女兒，常向鄰居何男借錢，何趁受託照顧8歲的大女兒小梅時，去年初趁機性侵害，經檢方起訴，目前由法院通緝中。而阿正先後向何借款16萬元，無力償還借款，再以19萬將小女兒小竹賣給何，何支付3萬給阿正，台中地檢署今天依買賣人口罪起訴阿正、小蘋、何男等3人。

檢察官林俊杰查出，阿正（36歲）平時打零工，妻子（小蘋）為家庭代工，育有大女兒小梅（8歲，安置中）、2女兒小蘭（3歲）、小女兒小竹（2歲），阿正因家境貧窮，前年起陸續向鄰居何男（36歲，有毒品前科）借錢繳房租，買年幼女兒的奶粉、尿布，還將女兒託何男照顧。

起訴書指出，阿正夫妻因經常託何男照顧女兒，何以阿正家中空間不足，致大女兒小梅要睡地板為由，邀小梅到他的租屋處同睡，於去年2月初猥褻小梅；同月15日趁阿正夫妻前往台北，在他的租屋處，性侵小梅得逞；去年3月4日，何再度猥褻小梅得逞。

事後，被害人小梅上學時，媽媽小蘋發現女兒的頸部咬痕（種草莓），始知女兒遭性侵害，遂報警處理。何男辯稱「我只是單純幫小梅洗澡，因小梅說要玩吸血鬼遊戲，我親吻她頸部才留下吻痕」。

檢察官不採信，去年依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴何男，移台中地院審理，法官審理時，何男多次未出庭，法官遂於今年元月5日對何發布通緝。此外，檢察官查出阿正夫妻因家境貧窮，向何借錢無力償還，遂將小女兒以19萬賣給何男。

起訴書指出，阿正夫妻於2019年6、7月間起，將小女兒小竹（2019年2月生）交由何照顧，期間陸續向何借款支付房租等生活費用，共借款16萬元，因無力償還借款，且何有意收養小竹，因不諳合法收養程序。

2019年8、9月間，由阿正夫妻以19萬價格，將小女兒小竹出賣給何男，用以抵償借款，何再以分5期按月支付6000元的方式，貼補差額3萬元予阿正夫妻，並於2020年3月5日付清差額。

至去年3月11日，何男因無法辦理相關法律程序，也無法帶小竹打預防針，委託不知情的張姓友人將小竹帶到台中市某區公所尋求協助，經區公所人員通知警方到場處理，查出阿正夫妻賣女兒給何，查扣合約書及分期付款單據等物。

男子阿正與妻子小蘋育有3名年幼女兒，常向鄰居何男借錢，何趁受託照顧8歲的大女兒小梅時，去年初趁機性侵害，經檢方起訴。而阿正向何借款，因無力償還借款，以19萬將小女兒賣給何，台中地檢署今天依買賣人口罪起訴阿正、小蘋、何男等3人。圖／本報資料照
男子阿正與妻子小蘋育有3名年幼女兒，常向鄰居何男借錢，何趁受託照顧8歲的大女兒小梅時，去年初趁機性侵害，經檢方起訴。而阿正向何借款，因無力償還借款，以19萬將小女兒賣給何，台中地檢署今天依買賣人口罪起訴阿正、小蘋、何男等3人。圖／本報資料照

夫妻 猥褻

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