台南多P性愛趴入場6500元 警見8男3女一絲不掛先喊「戴口罩」

新冠肺炎疫情升溫，台南市警方在永康區某汽車旅館查獲性愛雜交派對，8男3女赤身露體大混戰，警方進門逮人時，不顧在場男女一絲不掛，先要求全員戴上口罩，再搜索逐一偵訊。

台南市警察局永康分局偵查隊員今天指出，警方日前在網路發現有人號召舉辦「多P性愛雜交派對」，鎖定地點是在永康區某家汽車旅館，待23日晚上派對熱鬧登場時，再進門逮人。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，警方不敢大意，隨身帶著整包口罩，一進門先叫在場男女全戴上口罩，待警方搜索後，再逐一穿上衣物接受偵訊。

警方調查，這場雜交派對由34歲黃姓男子主辦，在網路上打著「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似某知名女優」招牌，公開招攬男客；當天共8男3女參加，這些男女來自嘉義、台南、高雄及屏東。

在參加雜交派對的男子中，年齡最大的是50歲，最小的30多歲，入場費每人新台幣6500元；女子是由黃男以每人6000元代價找來，年紀最小為21歲，最大38歲。現場8男3女赤身露體大混戰，黃男及其女友、1名工作人員則穿著衣服同處一室觀看。

警方進一步調查，現場14名男女都是台灣人，沒有外籍人士，也無居家檢疫外出者或與衛生福利部桃園醫院案有關。警方同時在現場查扣數枚保險套、情趣用品及1萬8000元。